В Узбекистане освободили из-под ареста новосибирца, задержанного за дрон

Новосибирец Максим Лымарь, которого задержали в Узбекистане за ввоз дрона в страну, может вернуться в Россию.
— Дрон конфисковали. Я пошел на сделку со следствием, и дело прекратили. В ближайшее время могу вернуться в Новосибирск, — рассказал Максим Лымарь журналисту НГС.
Сибиряк собирается прилететь на этой неделе. Сейчас он освобожден из-под домашнего ареста. Посольство России в Узбекистане подтвердило информацию об этом.
— Гражданин России Лымарь, задержанный в аэропорту Бухары 2 февраля 2022 года за попытку вывоза незарегистрированного беспилотного летательного аппарата, освобожден из-под домашнего ареста и 9 февраля 2022 г. планирует вернуться в Новосибирск. Выражаем признательность узбекской стороне за оперативность в решении данного вопроса! — говорится в официальном сообщении.
Ранее в Новосибирске таможенники задержали мужчину, который пытался провезти вещи стоимостью в миллион рублей, не заполнив декларацию. Среди брендовой одежды и обуви были кроссовки из питона за 120 тысяч рублей.