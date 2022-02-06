«И так каждые выходные»: новосибирец достал пистолет и начал стрелять в людей у бара — это попало на видео

В Новосибирске, у бара «Неон», ночью мужчина устроил стрельбу. Инцидент произошел сегодня,
— Это произошло сегодня, в 02:54 ночи. В полицию не звонил, смысла нет. Там каждые выходные какие-нибудь разборки, — рассказал корреспонденту читатель НГС.
Он добавил, что в ролик не попал момент с двумя выстрелами, которые сделал мужчина до того, как читатель включил запись.
Читатель прислал видео разборок в редакцию. На записи видно, как мужчина идет и что-то кричит другим людям. Он поднимает руку и начинает стрелять из пистолета. Один из мужчин после этого кидается к снегу и вытирает им лицо. Мужчины кричат друг на друга и расходятся.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что сообщений об инциденте в полицию не поступало. В баре «Неон» корреспонденту НГС сказали, что не слышали о конфликте и за помощью к ним никто не обращался.
Накануне на камеры видеонаблюдения попала потасовка двух риелторов на Владимировской, которая закончилась стрельбой и вызовом полиции. Причиной разногласий стало объявление о сдаче коттеджа на Дальневосточной.