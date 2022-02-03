«Саша, будь сильным». Полицию Петербурга «колбасит» после того, как два гаишника сломали руку даме из уголовного розыска

Сломанная рука раздробила полицейский дух Петербурга. И теперь уголовный розыск против Госавтоинспекции. Рефери — Бастрыкин, судейское сообщество пока в зрительном зале. Подробности — в материале «Фонтанки».

Всё происходило так

Предбанник дежурной части 37-го отдела полиции Санкт-Петербурга в ночь на 1 февраля стал полем боя между двумя гаишниками и оперативником уголовного розыска. 34-летний Александр Колесников и 25-летний Дмитрий Перенюк — с одной стороны. 24-летняя Алена Юдина — с другой. Камеры видеонаблюдения зафиксировали предтечу: юная выпускница Университета МВД матом объясняла инспектору в форме, куда он может засунуть свое желание увидеть ее служебное удостоверение. Когда запас обсценной лексики был исчерпан, она оттолкнула Колесникова, а потом надавала девчачьих тумаков его напарнику. Колесников применил классический прием самбо. Итоги: у Юдиной сломана рука, Колесников задержан за превышение полномочий, все трое будут уволены по дискредитирующим обстоятельствам.

