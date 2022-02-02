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Не намочить ноги невозможно: корреспондентка НГС побродила по затопленной из-за аварии улице

Невозможно перейти дорогу

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Перейти дорогу можно только по затопленному лежачему полицейскому

Перейти дорогу можно только по затопленному лежачему полицейскому

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Утром 2 февраля в Новосибирске затопило улицу Немировича-Данченко из-за коммунальной аварии. В одном из ближайших домов, на Немировича-Данченко, 14/4, нет отопления и горячей воды. Но это не единственное отключение в городе: накануне вечером в Ленинском и Кировском районах в домах массово отключили холодную воду. При этом «Горводоканал» пока не комментирует ситуацию, поэтому не удается установить связь между отключениями и аварией. Корреспондент НГС Елизавета Шаталова побывала на месте аварии и сфотографировала, что сейчас происходит на месте аварии.

Больше всего пострадал дом по Немировича-Данченко, 14/4

Больше всего пострадал дом по Немировича-Данченко, 14/4

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Из подвала дома откачивают воду и пускают по дороге

Из подвала дома откачивают воду и пускают по дороге

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Как говорят работники ЖЭУ дома, авария случилась возле улицы Станиславского

Как говорят работники ЖЭУ дома, авария случилась возле улицы Станиславского

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Несколько домов жилмассива сидят без горячей и холодной воды

Несколько домов жилмассива сидят без горячей и холодной воды

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На месте работают сотрудники СГК. Им нужно откачать воду из лотков, которые затопило из-за аварии на сетях «Горводоканала»

На месте работают сотрудники СГК. Им нужно откачать воду из лотков, которые затопило из-за аварии на сетях «Горводоканала»

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Лотки огорожены

Лотки огорожены

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Перейти дорогу и не намочить ноги невозможно. А тротуары обледенели

Перейти дорогу и не намочить ноги невозможно. А тротуары обледенели

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НГС следит за ситуацией в онлайн-трансляции. В пресс-службе МУП «Горводоканал» до сих пор не отвечают на звонки журналиста НГС. Пока предприятие не назвало официальную причину отключения.

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Горводоканалавариязатопило
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