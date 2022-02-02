Не намочить ноги невозможно: корреспондентка НГС побродила по затопленной из-за аварии улице

Утром 2 февраля в Новосибирске затопило улицу Немировича-Данченко из-за коммунальной аварии. В одном из ближайших домов, на Немировича-Данченко, 14/4, нет отопления и горячей воды. Но это не единственное отключение в городе: накануне вечером в Ленинском и Кировском районах в домах массово отключили холодную воду. При этом «Горводоканал» пока не комментирует ситуацию, поэтому не удается установить связь между отключениями и аварией. Корреспондент НГС Елизавета Шаталова побывала на месте аварии и сфотографировала, что сейчас происходит на месте аварии.