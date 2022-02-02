Хотела попрощаться с бывшим парнем: российская модель погибла в аварии с автобусом в Аргентине

В 2021 году девушка в качестве модели приехала в Аргентину, несмотря на то, что по-испански она практически не говорила. Модельное агентство предоставило Татьяне апартаменты в Буэнос-Айресе. Также девушка часто ездила в Венадо Туэрто — город, где живет ее молодой человек.

Недавно Татьяна рассталась с аргентинцем и решила вернуться домой. 25 января она должна была прилететь в Россию.