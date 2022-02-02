Хотела попрощаться с бывшим парнем: российская модель погибла в аварии с автобусом в Аргентине

Модель Татьяна Куликова собиралась 25 января вернуться домой, в Нижний Новгород, но перед поездкой решила попрощаться со своим бывшим парнем и поехала к нему на автобусе. В тот день на небе не было ни облачка, дорога была сухая. Несмотря на это, автобус врезался в фуру, которая стояла на обочине. 12 человек пострадали, а погиб только один — Татьяна.
Влюбилась в аргентинца
Как сообщает аргентинский новостной портал Infobae, Куликова познакомилась со своим парнем Франциско Пальма, который также работает моделью, в конце 2020 года во время съемок в Индии.
В 2021 году девушка в качестве модели приехала в Аргентину, несмотря на то, что по-испански она практически не говорила. Модельное агентство предоставило Татьяне апартаменты в Буэнос-Айресе. Также девушка часто ездила в Венадо Туэрто — город, где живет ее молодой человек.
Недавно Татьяна рассталась с аргентинцем и решила вернуться домой. 25 января она должна была прилететь в Россию.
На прощание
Как рассказала подруга Татьяны
По информации Infobae, девушка отправилась с конечной станции Ретиро около 11:00 и ехала в автобусе на переднем месте на втором этаже. Примерно в 13:00, за 200 километров до Венадо Туэрто, водитель автобуса врезался в припаркованную на обочине фуру — грузовик Mercedes Benz, который перевозил алкогольные и безалкогольные напитки.
12 человек получили травмы и были госпитализированы, а Татьяну в момент столкновения, как пишут российские СМИ, выбросило на дорогу через открытое окно, она погибла.
Позже начальник местной пожарной части Кармен де Ареко скажет, что причина аварии неизвестна, поскольку автобус ехал по новой двухполосной дороге. А в тот день не было тумана и дождя, асфальт был сухой.
Тест на алкоголь показал, что водитель автобуса был трезвый, ему предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.
«Теперь я буду жить эту жизнь за нас двоих»
— Когда я узнала, что Таня погибла, у меня был какой-то ступор. Сначала не могла поверить, перечитывала сообщения по несколько раз и не могла усвоить информацию. Я всегда думала, что она проживет долгую, счастливую и насыщенную событиями жизнь, объездит весь мир, увидит города, природу, встретит ярких людей, попробует разную кухню (к еде у нас обеих слабость), — рассказала NN.RU подруга Татьяны
По ее словам, они познакомились в 2010 году во время учебы в медицинском колледже. Татьяна тогда училась на лабораторного техника.
— А в 18 лет я чувствовала себя великим фотографом. Им я так и не стала, но модель у меня была Таня. Она в меня верила, — добавила Наталья.
Как рассказала другая подруга, Анна Дроздова, с Татьяной она познакомилась в 2017 году в Индии во время работы.
— Мы были хорошими подругами. Она всегда могла выслушать, дать дельный совет и помочь в трудную минуту. К сожалению, больше не пересекались. Но эта поездка в Нью-Дели, где мы познакомились, запомнилась мне на всю жизнь, — сказала она.
— Этот текст ты никогда не прочитаешь, но я хочу написать, что всегда буду любить тебя, как и любила по сей день. Ты была мне как сестра — светлая, добрая, бескорыстная, невероятно прекрасная. Мы навсегда тебя запомним такой — счастливой и вечно улыбающейся. Теперь я буду жить эту жизнь за нас двоих. Теперь у меня появилась еще одна семья — твоя семья, — написала в своем инстаграм-аккаунте
Как уточнил отец Татьяны Вячеслав, тело девушки до сих пор находится в Аргентине.
— Я не понимаю, с чем связана такая задержка, но нам ее не выдают. Мы уже написали письмо в посольство. Пока тело не отдают, — сообщил Вячеслав.