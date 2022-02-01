«MAN вынесло на встречную полосу»: в смертельном ДТП погибли два человека в Новосибирской области

В Новосибирской области на трассе Новосибирск — Кемерово фура MAN с логотипом магазина «Лента» врезалась в ВАЗ-2109. В результате аварии погибли пассажир и водитель легковушки.
— В 08:10 грузовой автомобиль MAN двигался со стороны Кемерово в сторону Новосибирска, при неустановленных обстоятельствах совершил выезд на полосу для встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109, который двигался во встречном направлении, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
На месте работают сотрудники ГИБДД и следователи полиции. Обстоятельства устанавливаются.
Как рассказал подписчик группы АСТ-54, фуру вынесло из-за грузовика, за которым она ехала.
— Фура ехал за другим грузовым автомобилем, который начал резко тормозить, пытаясь уйти от столкновения, MAN вынесло на встречную полосу, где и произошло столкновение с ВАЗом. Там погибли два человека — водитель и пассажир, — рассказал подробности подписчик «АСТ-54».
На прошлой неделе в массовом ДТП на трассе погибла 36-летняя девушка.