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Тема дняСмертельное ДТП на трассе
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«MAN вынесло на встречную полосу»: в смертельном ДТП погибли два человека в Новосибирской области

Авария произошла в 08:10 утра

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ДТП произошло в Болотинском районе

ДТП произошло в Болотинском районе

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В Новосибирской области на трассе Новосибирск — Кемерово фура MAN с логотипом магазина «Лента» врезалась в ВАЗ-2109. В результате аварии погибли пассажир и водитель легковушки.

— В 08:10 грузовой автомобиль MAN двигался со стороны Кемерово в сторону Новосибирска, при неустановленных обстоятельствах совершил выезд на полосу для встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109, который двигался во встречном направлении, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следователи полиции. Обстоятельства устанавливаются.

Как рассказал подписчик группы АСТ-54, фуру вынесло из-за грузовика, за которым она ехала.

— Фура ехал за другим грузовым автомобилем, который начал резко тормозить, пытаясь уйти от столкновения, MAN вынесло на встречную полосу, где и произошло столкновение с ВАЗом. Там погибли два человека — водитель и пассажир, — рассказал подробности подписчик «АСТ-54».

На прошлой неделе в массовом ДТП на трассе погибла 36-летняя девушка.

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