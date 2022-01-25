Водитель Toyota Vitz сбил 13-летнего мальчика в Октябрьском районе

В Новосибирске 25 января 2022 года в 12:20 в Октябрьском районе 24-летний водитель сбил 13-летнего мальчика.
— 24-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Vitz, двигался по улице Гаранина и в пути следования, напротив дома
По данным автоинспекции, ребенок шел вне пешеходного перехода. 13-летнего мальчика доставили в больницу с предварительными диагнозами «закрытая черепно-мозговая травма», «сотрясение головного мозга» и «ушибы мягких тканей».
В Новосибирске около 7 часов утра водитель BMW X6 не справился с управлением и повис над подземным переходом. ДТП произошло на площади Пименова на пересечении Кирова и Восход.