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Водитель Toyota Vitz сбил 13-летнего мальчика в Октябрьском районе

Ребенок госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой

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ДТП произошло 25 января

ДТП произошло 25 января

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В Новосибирске 25 января 2022 года в 12:20 в Октябрьском районе 24-летний водитель сбил 13-летнего мальчика.

— 24-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Vitz, двигался по улице Гаранина и в пути следования, напротив дома № 8, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

По данным автоинспекции, ребенок шел вне пешеходного перехода. 13-летнего мальчика доставили в больницу с предварительными диагнозами «закрытая черепно-мозговая травма», «сотрясение головного мозга» и «ушибы мягких тканей».

В Новосибирске около 7 часов утра водитель BMW X6 не справился с управлением и повис над подземным переходом. ДТП произошло на площади Пименова на пересечении Кирова и Восход.

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