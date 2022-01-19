«Ушел в магазин за продуктами»: на ОбьГЭСе пропал 10-летний мальчик

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил о том, что в Новосибирске на ОбьГЭСе пропал 10-летний Роман Шмаков, который 17 января ушел из дома и не вернулся.
— Заявку получили сегодня вечером. При работе с заявкой стало известно, что мальчик и его семья проживают в Советском районе буквально пару месяцев. Новое место жительства, новое место учебы. Накануне ребенок ушел в магазин за продуктами и домой не вернулся. Есть информация, что ранее уже был случай обращения в полицию. Ребенок уже уходил из дома. Малолетний возраст и зимнее время — для мальчика это все-таки факторы опасности, — сообщила НГС руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.
Сейчас на месте работают автономные экипажи и координатор. Идет опрос очевидцев, патрулирование и просмотр камер видеонаблюдения.
Рост мальчика 155 сантиметров, телосложение плотное, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в серую камуфляжную куртку, серые болоневые штаны, черные ботинки и черную шапку.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят позвонить по телефонам: 8 800 700–54–52 или 112.
В конце ноября под Новосибирском 40-летний мужчина вышел из дома и исчез.