«Ушел в магазин за продуктами»: на ОбьГЭСе пропал 10-летний мальчик

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил о том, что в Новосибирске на ОбьГЭСе пропал 10-летний Роман Шмаков, который 17 января ушел из дома и не вернулся.

— Заявку получили сегодня вечером. При работе с заявкой стало известно, что мальчик и его семья проживают в Советском районе буквально пару месяцев. Новое место жительства, новое место учебы. Накануне ребенок ушел в магазин за продуктами и домой не вернулся. Есть информация, что ранее уже был случай обращения в полицию. Ребенок уже уходил из дома. Малолетний возраст и зимнее время — для мальчика это все-таки факторы опасности, — сообщила НГС руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.