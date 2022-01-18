В Новосибирске мужчина замахнулся ножом на врача скорой помощи — его спас фельдшер

В Новосибирске фельдшер Сергей Скуратов спас от ножевого ранения врача скорой помощи Сергея Пурескина, с которым он приехал на вызов к пациентке с желудочным кровотечением 1 января. Бригаду встретил нетрезвый мужчина, который был настроен агрессивно.

— Мы начали заниматься женщиной, он сел, молчал, иногда начинал выражаться. <...> В тот момент, когда я сидел и собирал систему для проведения инфузионной терапии, увидел, что мужчина резко встал, а в руке у него нож, и он замахивается на доктора сзади. Я попытался сбить нож с траектории удара, но он [сожитель пациентки] меня все равно полоснул по левой руке, — цитирует слова фельдшера пресс-служба Минздрава Новосибирской области.