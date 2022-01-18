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В Новосибирске мужчина замахнулся ножом на врача скорой помощи — его спас фельдшер

Инцидент произошел 1 января

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Фельдшер Сергей Скуратов пока находится на больничном

Фельдшер Сергей Скуратов пока находится на больничном

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В Новосибирске фельдшер Сергей Скуратов спас от ножевого ранения врача скорой помощи Сергея Пурескина, с которым он приехал на вызов к пациентке с желудочным кровотечением 1 января. Бригаду встретил нетрезвый мужчина, который был настроен агрессивно.

— Мы начали заниматься женщиной, он сел, молчал, иногда начинал выражаться. <...> В тот момент, когда я сидел и собирал систему для проведения инфузионной терапии, увидел, что мужчина резко встал, а в руке у него нож, и он замахивается на доктора сзади. Я попытался сбить нож с траектории удара, но он [сожитель пациентки] меня все равно полоснул по левой руке, — цитирует слова фельдшера пресс-служба Минздрава Новосибирской области.

Вместе с врачом сотрудники скорой помощи обезвредили нападавшего и вызвали сотрудников полиции

— Как Сергею удалось зафиксировать нападавшего — сложно представить. Потом подключился я, чувствовал, как Сергей ослабевает. Спрашиваю его: «Он достал тебя [ножом]?». Сергей говорит: «Достал». В этот момент, когда зафиксировали и положили его [нападавшего] в угол. Галина Владимировна — еще один помощник [в составе бригады скорой помощи] — помогла ему [Сергею Скуратову] снять куртку, через которую его резанули. В результате большая резаная разваленная рана плеча. Затем агрессора помог удерживать сын пациентки до приезда полиции. Сергей совершил героический поступок и достоин наивысшего поощрения, — рассказывает врач Сергей Пурескин.

Пациентку, к которой приехала скорая, госпитализировали, а фельдшера увезли в больницу № 34, где на его рану длиной 20 сантиметров и 3 сантиметра шириной наложили 11 швов. Пока мужчина находится на больничном.

Сегодня, 18 января, в Заельцовском районе во дворе школы № 13 неизвестный мужчина с целью ограбления напал на повара.

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