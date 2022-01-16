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В Новосибирске «Митсубиси» сбил отца с маленькой дочкой — они шли по переходу

Пострадавшие получили травмы

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Отец и дочь шли по пешеходному переходу

Отец и дочь шли по пешеходному переходу

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Сегодня днем, 16 января, на улице Объединения в Калининском районе Новосибирска 26-летний водитель за рулем автомобиля «Митсубиси-Галант» сбил отца с дочкой. 40-летний мужчина и его 11-летняя дочь шли по пешеходному переходу.

— В 14:40 на территории Калининского района водитель 1995 года рождения двигался по улице Объединения со стороны улицы Столетова в сторону улицы Учительская. У дома 23/3 по улице Объединения он совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, в зоне регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пострадали пешеходы папа с дочкой — мужчина 1981 года рождения и девочка 2010 года рождения, которые были доставлены в больницу, — сообщила инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.

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Вечером 13 января в Октябрьском районе Новосибирска 37-летний мужчина за рулем автомобиля «Киа-Сид» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя автомобилями. Пострадала маленькая девочка.

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