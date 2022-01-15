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Пассажиры автобуса застряли на Ордынском шоссе из-за ДТП

Они не могут уехать уже 2,5 часа

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Пассажиры не могут уехать уже два часа

Пассажиры не могут уехать уже два часа

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Автобус Новосибирск — Карасук попал в аварию около полудня 15 января. 40 пассажиров, которые находятся в автобусе, 2,5 часа ожидают, ожидают когда они смогут поехать.

— Авария произошла около в 11:40. Сейчас уже прошло два часа и ничего не происходит. Автобус полный пассажиров, и ничего не происходит. Нам сказали, что всё давно сфотографировано, нас убрали с трассы, и мы ждем на кольце. Водители наши не участвуют, — поделилась читательница НГС Людмила.

В пресс-службе ГИБДД подтвердили факт аварии.

— ДТП с материальным ущербом с легковым автомобилем, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

Перевозчик автобуса — ИП Боровков, как сообщили пассажиры. В автокассах ИП Боровкова прокомментировать ситуацию не смогли.

В ноябре в Новосибирске случился сбой в работе электричек. Новосибирцы не могли уехать на работу.

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ДТПавтобустрасса
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