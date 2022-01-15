Утечку опасного газа в Первомайском районе устранили

В Новосибирске 15 января завершили работы по устранению утечки опасного газа. В 01:40 газ перекачали в две пустые цистерны. Как утверждают спасатели МАСС, экологической угрозы населению нет, а никто из людей не пострадал.
Цистерна с течью была обнаружена 12 января на станции Инская сотрудниками ОАО «РЖД». Там была выявлена капельная течь груза, то есть безводного газа. Как стало известно позже, это был диметиламин — производный газ от аммиака.
Активные работы по устранению начались 13 января. Специалисты химико-радиометрической лаборатории МКУ «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» провели замеры воздуха. На расстоянии 300 метров превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявили. Жилые строения находятся в 500 метрах от места происшествия. В Новосибирск направили специалистов из Москвы и Омска на место утечки опасного газа из цистерны в Первомайском районе.
— Для контроля за экологической обстановкой развернули три поста радиационного и химического наблюдения. Сотрудники Западно-Сибирской железной дороги начали работы по ликвидации течи, — рассказали в пресс-службе спасателей МАСС.
Компания «Спецтрансгарант» — собственник цистерны — прибыла на место и к вечеру 14 января в Новосибирск из Красноярска доставила две порожние цистерны для перекачки диметиламина.
— Перекачку газа начали вечером в 22:30 и завершили в 23:55. В 01:40 субботы, 15 января, были закончены все спасательные работы на станции. В операции было задействовано 75 человек и 22 единицы техники, — рассказали в пресс-службе спасатели МАСС.
НГС следил за происходящим в Первомайском районе в онлайн-трансляции. На месте работают спасатели, полиция и МЧС, а транспортная прокуратура начала проверку.