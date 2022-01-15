Утечку опасного газа в Первомайском районе устранили

— Перекачку газа начали вечером в 22:30 и завершили в 23:55. В 01:40 субботы, 15 января, были закончены все спасательные работы на станции. В операции было задействовано 75 человек и 22 единицы техники, — рассказали в пресс-службе спасатели МАСС.

НГС следил за происходящим в Первомайском районе в онлайн-трансляции. На месте работают спасатели, полиция и МЧС, а транспортная прокуратура начала проверку.

