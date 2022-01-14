Врачи отмечали Рождество, а в это время у них умирал больной? Подробности гибели пациента в реанимации

Искусал губы от боли

56-летний лесосибирец Сергей Р . попал в больницу 25 декабря, его прооперировали и перевели в реанимацию. Лучше не становилось, и его прооперировали еще несколько раз. Пока он лежал в реанимации на системе слежения жизнеобеспечения, его супруга приходила к окнам больницы, чтобы просто побыть рядом. В один из таких дней жена Сергея, Любовь, увидела врачей за застольем. Это было накануне Рождества, 6 января .



— Я не находила себе места, по телефону мне сухо отвечали, что он в тяжелом состоянии без изменений, ничего не объясняли, бросали трубку. С врачом по телефону связь держала сестра мужа, она должна была созвониться с 18 до 19 часов. В это время я стояла под окнами реанимации, увидела врачей за столом, они чокались и выпивали. Уже ближе к семи часам столкнулась с одним из врачей, он поговорил со мной.



Как оказалось, пациент скончался в больнице вечером 5 января. На момент записи видео Любовь не знала о том, что мужа уже нет. Любовь услышала смех, громкий разговор и увидела врачей, лихо отмечающих какое-то событие в одном из кабинетов больницы. На видео, которое попало в Сеть, на столах нет бутылок из-под алкоголя, но посиделки были жаркими, с поцелуями, громким смехом, в то время когда в отделении шли операции, в палатах лежали пациенты.