Врачи отмечали Рождество, а в это время у них умирал больной? Подробности гибели пациента в реанимации

Поведение врачей больницы Лесосибирска, города в Красноярском крае, стало громким скандалом первой рабочей недели 2022 года. Видео с «корпоративом» засняла одна из посетительниц больницы. У женщины в отделении реанимации лежал муж после нескольких сложных операций на желудочно-кишечном тракте. Как выяснилось позже, в день, когда она снимала веселящихся врачей, ее мужа уже не было в живых. Всё сошлось: смерть тяжелого пациента, гулянки врачей на рабочем месте, но есть ли между двумя этими фактами связь — выясняют силовики и Минздрав региона. Что произошло в лесосибирской больнице и допустимо ли такое поведение врачей на рабочем месте, разбиралась корреспондент NGS24.RU Кадрия Катцина.
Искусал губы от боли
56-летний лесосибирец
— Я не находила себе места, по телефону мне сухо отвечали, что он в тяжелом состоянии без изменений, ничего не объясняли, бросали трубку. С врачом по телефону связь держала сестра мужа, она должна была созвониться с 18 до 19 часов. В это время я стояла под окнами реанимации, увидела врачей за столом, они чокались и выпивали. Уже ближе к семи часам столкнулась с одним из врачей, он поговорил со мной.
Как оказалось, пациент скончался в больнице вечером 5 января. На момент записи видео Любовь не знала о том, что мужа уже нет. Любовь услышала смех, громкий разговор и увидела врачей, лихо отмечающих какое-то событие в одном из кабинетов больницы. На видео, которое попало в Сеть, на столах нет бутылок из-под алкоголя, но посиделки были жаркими, с поцелуями, громким смехом, в то время когда в отделении шли операции, в палатах лежали пациенты.
— Этого я увидеть не ожидала, решила сфотографировать и показать главврачу. Фотографии получились плохие, я стала записывать видео. Как только меня увидели, я убежала. Первый, кто увидел эту запись, — главврач, он мне сказал, это не хирурги, это анестезиологи. А анестезиологи — это не врачи? Они просто пришли там попить, или что? — возмущается женщина.
Семья покойного лесосибирца уверена, что их близкому не оказали должную медпомощь из-за частых застолий в больнице.
— Возможно, когда он умирал, они его отключили, чтобы не мешал. У него были все губы искусанные от боли. Возможно, эти черти пили, а он в это время кричал. Я не знаю, что там произошло, только они знают и он, — плачет безутешная вдова.
Они познакомилась с мужем почти 33 года назад, и можно понять горе несчастной женщины:
— Сергей был опорой, он был очень порядочный и честный человек. Работал крановщиком и был наставником для своих коллег. В больницу он попал из-за спайки кишечника. Обычно он ложился в больницу, прокапывался и всё было хорошо. С этим люди до глубокой старости живут. Мы прожили в браке почти 33 года, он был очень внимательным и добрым. У нас уже взрослый сын и он его копия, тоже со стержнем. Мы как картошку осенью выкопаем, улетаем в Анапу. У нас как раз в сентябре годовщина свадьбы, и когда мы в самолете летим, он говорит: «Люба, у нас годовщина, смотри, мы в небесах». Теперь женщина осталась наедине со своим горем.
Вместо того чтобы разобраться, главврач больницы, по словам Любови, просто проигнорировал проблему. Но, когда видео облетело СМИ, шила в мешке уже было не утаить.
Грубое нарушение
Сейчас в Минздраве Красноярского края говорят однозначно: это грубое нарушение.
— Несколько лет назад всем медикам запретили устраивать застолья на рабочем месте. Находиться вне рабочего времени на работе можно, ведь ситуации бывают разные: что-то забыл, вернулся забрать или с кем-то поменялся дежурствами — такое допустимо. У сотрудников есть график приема еды, они ходят обедать посменно. Но собираться на корпоративы в медучреждении — под запретом. Мы напоминаем всем главврачам об этом запрете перед всеми праздниками, — объяснила журналистам представитель Минздрава Красноярского края Зоя Масленникова. — Учитывая то, что пациента оперировали несколько раз и его наблюдали, он находился в реанимации на системе слежения жизнеобеспечения. Нельзя говорить, что его там прооперировали и бросили.
Связаться с главврачом, чтобы узнать его мнение о сложившейся ситуации в больнице, корреспонденту NGS24.RU не удалось. После нескольких безуспешных звонков в приемную руководителя больницы от комментариев отказались и вовсе. Медики не берутся обсуждать произошедшее даже на анонимных условиях.
— Вы же понимаете, что сейчас это очень опасная тема. Я не стану это обсуждать, поймите меня, — говорят они.
Наш постоянный эксперт израильский врач Борис Бриль, наоборот, встал на защиту докторов Лесосибирской межрайонной больницы. Он считает, что собираться и есть вместе на работе — это норма.
— Я посмотрел ролик, сидят люди за столом, едят, смеются. Отчего они должны плакать и стоять в трауре? Или они не должны есть? Я не знаю, распивали они алкоголь или нет. Если пили, то водка — это одно, вино — совсем другое. Если выпили бокал вина, то ничего в этом страшного нет. Во всем мире есть такое понятие — «поднять бокал».
Тем более это в реанимации, у анестезиолога и реаниматолога пациенты лежат. Нет ежесекундной настройки аппаратуры, не нужно ежесекундно давать лекарства. Не нужно стоять по стойке смирно, это не Вечный огонь. Есть и смеяться — никаких проблем в этом нет. Никто не знает, сколько медсестер в этот момент ходили по палатам. Никто из обывателей не знает специфики работы медперсонала, а мнение основано у людей на кино, на фантазиях. Не понимают обыватели специализаций врачей и кто чем занят, но судят. Не может возле каждой кровати с пациентом стоять по медсестре, это глупости. Ничего такого в том, что врачи сели и поели, — поддерживает коллег Борис Бриль.
Ворох проверок
Сейчас на больницу обрушился целый ворох проверок — прокуратура, Следственный комитет, Министерство здравоохранения — все они заинтересованы не только поведением докторов на рабочем месте. Основная задача ведомств — установить, по какой причине мужчина умер на больничной койке и связано ли это как-то с застольями врачей.
По данным нашего источника, 11 января супруга умершего дала объяснения следователям по данному происшествию.
Позже стало известно, что всем, кто попал на то видео, объявлено дисциплинарное взыскание в виде выговора. В Минздраве заявили, что наказали их за «нарушение правил служебного поведения, норм профессиональной и корпоративной этики, повлекших репутационный урон коллективу больницы». Их поведение посчитали способным «вызвать сомнение в добросовестном исполнении работником больницы трудовых обязанностей и создании конфликтной ситуации».