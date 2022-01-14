«Кричала, что убьет за своего сына»: всплыли новые факты о драке родителей и детей у горки в Новосибирске

Год назад возле детской горки в Новосибирске случилась потасовка детей с участием взрослых. Отца мальчика, который помог ему наказать обидчика, сейчас судят за причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством. Корреспондент НГС разыскал свидетеля конфликта, который недоумевает, почему на скамье подсудимых нет матери второго мальчика, которая якобы душила ребенка оппонента и также угрожала ему убийством.

В суд Первомайского района Новосибирска поступило уголовное дело по ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 119 УК в отношении 37-летнего Сергея Мягкова, который помог своему сыну избить чужого ребенка на детской площадке. В предыдущей публикации мы показали видео инцидента.

