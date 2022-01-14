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«Кричала, что убьет за своего сына»: всплыли новые факты о драке родителей и детей у горки в Новосибирске

Отца 10-летнего мальчика судят за вмешательство в детский конфликт. Он обвинил мать другого в том же

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Редакция НГС получила свидетельство и доказательства того, что в конфликте у горки к детям применял силу не один, а двое взрослых. Они переругались между собой и заявляют перекрестные обвинения

Редакция НГС получила свидетельство и доказательства того, что в конфликте у горки к детям применял силу не один, а двое взрослых. Они переругались между собой и заявляют перекрестные обвинения

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Год назад возле детской горки в Новосибирске случилась потасовка детей с участием взрослых. Отца мальчика, который помог ему наказать обидчика, сейчас судят за причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством. Корреспондент НГС разыскал свидетеля конфликта, который недоумевает, почему на скамье подсудимых нет матери второго мальчика, которая якобы душила ребенка оппонента и также угрожала ему убийством.

В суд Первомайского района Новосибирска поступило уголовное дело по ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 119 УК в отношении 37-летнего Сергея Мягкова, который помог своему сыну избить чужого ребенка на детской площадке. В предыдущей публикации мы показали видео инцидента.

— Увидев ссору детей в окно, обвиняемый, являясь отцом одного из детей, вышел из квартиры на улицу, подошел к 10-летнему мальчику и схватил его за верхнюю одежду. После этого он стал удерживать последнего на месте происшествия, в то время как его сын своими руками и ногами по указанию фигуранта по делу нанес малолетнему множественные удары в область головы и туловища, — рассказали ранее в СУ СК РФ по Новосибирской области. — Также он угрожал ему убийством.

Сам инцидент произошел во дворе между домами № 3 на ул. Виктора Усса и № 12/5 на Петухова. При этом в деле не всё так однозначно, как могло показаться на первый взгляд.

Широкой публике осталось неизвестно, что в потасовке участвовала и мать мальчика, по факту избиения возбудили уголовное дело. Из рапорта старшего следователя СУ СК РФ по НСО А. В. Бабенко от 10 декабря 2021 следует, что Галина Москвитина душила сына оппонента, угрожая «убить каждого, кто позволит бить моего сына». О том, что такое было в действительности, НГС рассказала и свидетельница произошедшего.

— Возвращаясь домой с работы, я услышала во дворе крики и увидела потасовку. Подбегаю и вижу: женщина держит ребенка за шарф одной рукой, второй — отталкивает его отца. Мальчик задыхался, а женщина кричала, что убьет за своего сына, порвет любого. Мне удалось вырвать мальчика из ее рук, он хватал ртом воздух и кашлял. Я повела его домой, знаю его семью: мы соседи. Всё это я рассказала правоохранителям, — рассказала НГС свидетельница, пожелавшая сохранить анонимность.

НГС располагает ранее неопубликованными кадрами с потасовки на горке, на них видно, как свидетельница вырывает мальчика из рук женщины.

Из материалов доследственной проверки следует, что у мальчика, которого душила Москвитина, диагностировали «ушиб мягких тканей грудной клетки, в области лица слева и передней поверхности шеи». Сообщение о преступлении следователи передали в отдел полиции № 8 «Кировский». НГС связался с Галиной Москвитиной, которая заявила, что ее пытаются оболгать.

— Всё, что вы сказали — неправда. Понимаете, всё произошло год назад, а Мягков подал заявление на меня лишь в декабре. Перед этим приходил ко мне, денег предлагал, чтобы замять эту ситуацию. Никакого уголовного дела в отношении меня не возбуждено: нет никаких доказательств! — сообщила НГС Москвитина.

Дмитрий Мягков отказался комментировать ситуацию. Дата первого заседания по его уголовному делу еще не назначена. Мягкову грозит до двух лет колонии за легкий вред здоровью несовершеннолетнего и угрозу убийством.

13 января НГС сообщал о том, что конфликт одноклассников новосибирской школы № 216 закончился применением перцового баллончика. Один изучеников повздорил с одноклассниками и 10 января встретил их после уроков. На встречу онпривел друзей и родителей, а сам взял с собой перцовый баллончик. Сотрудникамшколы утихомирить дерущихся не удалось: потасовку разнимали росгвардейцы.

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конфликтдрака детей
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