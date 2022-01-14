«Кричала, что убьет за своего сына»: всплыли новые факты о драке родителей и детей у горки в Новосибирске

Год назад возле детской горки в Новосибирске случилась потасовка детей с участием взрослых. Отца мальчика, который помог ему наказать обидчика, сейчас судят за причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством. Корреспондент НГС разыскал свидетеля конфликта, который недоумевает, почему на скамье подсудимых нет матери второго мальчика, которая якобы душила ребенка оппонента и также угрожала ему убийством.
В суд Первомайского района Новосибирска поступило уголовное дело по
— Увидев ссору детей в окно, обвиняемый, являясь отцом одного из детей, вышел из квартиры на улицу, подошел к
Сам инцидент произошел во дворе между домами
Широкой публике осталось неизвестно, что в потасовке участвовала и мать мальчика, по факту избиения возбудили уголовное дело. Из рапорта старшего следователя СУ СК РФ по НСО
— Возвращаясь домой с работы, я услышала во дворе крики и увидела потасовку. Подбегаю и вижу: женщина держит ребенка за шарф одной рукой, второй — отталкивает его отца. Мальчик задыхался, а женщина кричала, что убьет за своего сына, порвет любого. Мне удалось вырвать мальчика из ее рук, он хватал ртом воздух и кашлял. Я повела его домой, знаю его семью: мы соседи. Всё это я рассказала правоохранителям, — рассказала НГС свидетельница, пожелавшая сохранить анонимность.
НГС располагает ранее неопубликованными кадрами с потасовки на горке, на них видно, как свидетельница вырывает мальчика из рук женщины.
Из материалов доследственной проверки следует, что у мальчика, которого душила Москвитина, диагностировали «ушиб мягких тканей грудной клетки, в области лица слева и передней поверхности шеи». Сообщение о преступлении следователи передали в отдел полиции
— Всё, что вы сказали — неправда. Понимаете, всё произошло год назад, а Мягков подал заявление на меня лишь в декабре. Перед этим приходил ко мне, денег предлагал, чтобы замять эту ситуацию. Никакого уголовного дела в отношении меня не возбуждено: нет никаких доказательств! — сообщила НГС Москвитина.
Дмитрий Мягков отказался комментировать ситуацию. Дата первого заседания по его уголовному делу еще не назначена. Мягкову грозит до двух лет колонии за легкий вред здоровью несовершеннолетнего и угрозу убийством.
13 января НГС сообщал о том, что конфликт одноклассников новосибирской школы