С одной сорвал шапку, у другой выдернул тележку: на Затулинке школьник начал нападать на пожилых прохожих

В Новосибирске на Затулинском жилмассиве школьник начал терроризировать пожилых прохожих. Об одном из таких инцидентов рассказала дочь пострадавшей пенсионерки Елена, которая получила видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных на ближайшей парковке. На них сняты как минимум три нападения на пожилых людей, в том числе на маму Елены.
— 17 декабря в обеденное время около домов по улице Петухова, 132 и 130/1 гуляла компания школьников: мальчик лет 11–12 и две девочки помладше. Мальчик напал на мою пожилую маму, которая вышла погулять около дома, сорвал шапку, подбежав со стороны спины. Позже выкинул шапку в сторону. Начал материться и унижать пожилую женщину в присутствии двух «подружек». Бегал как заведенный. Мама пришла домой, выпила успокоительных, так как начало ныть сердце, — поделилась Елена.
Этот пост она опубликовала в одном из районных пабликов в конце декабря. Вчера, 12 января, она опубликовала второй пост, разместив видео с мальчиком-хулиганом.
«Личико детское, щечки круглые — подбежал ко мне сзади»
Как рассказала пострадавшая 70-летняя женщина, мать Елены, этого мальчика с девочками она неоднократно видела на площадке у дома.
— Личико детское, щечки круглые. Подбежал ко мне сзади, потом встал сбоку, заглядывает мне в лицо и говорит: «А я к другу пришел», ну я и говорю: «Так иди к другу». Я дальше пошла и поэтому без шапки оказалась. Сорвал с меня, — сообщила пенсионерка. — Побежал, бегал кругами и бегал, и бегал, не догнать его. Он бегает, а вокруг меня эти девочки крутятся. Одна из них подошла и говорит: «Ой, вы же замерзнете». Потом они отошли, я давай кричать, что он бессовестный. Ладно с меня шапку сорвали, но я потом в окно видела, как вообще женщины там падали. Этот мальчик у одной коляску как дернул — она упала. Так же вообще можно руки и ноги переломать.
По словам пенсионерки, после того как школьник сорвал с нее шапку, она пошла домой, где из окна наблюдала, как этот же мальчик продолжил нападать на других пожилых людей во дворе. На видеозаписях, которые получила дочь пенсионерки Елена, видно, что ребенок дергает за колеса тележки, которую везет за собой женщина, от чего та падает. Аналогичный инцидент произошел около мусорных баков: мальчик выдернул трость у мужчины, который выбрасывал в этот момент мусор.
— На ту женщину с тележкой он два раза напал. Подбежал и дернул, подбежал и дернул. К ней потом эти девочки подходили, помогали подняться. Я видела, как она платочек вытащила, утиралась, то ли плакала, то ли лицо от снега вытирала. Бесшабашный он, я ему говорю: «По тебе детская комната милиции плачет или психушка». Может, он ненормальный какой-то? Но нет, ребята из школы говорят, что он в себе. Это же кошмар какой-то, — добавила пенсионерка.
Кто нападает на прохожих
Елена сообщила, что имя мальчика удалось установить — он учится в четвертом классе местной школы.
— Имя мальчика мы узнали от других ребят, которые с ним в
Связаться с папой мальчика не удалось, на вопросы НГС он не ответил.
— Когда я получала записи с видеокамер — эти камеры установили частные лица и направили на парковку — мне сказали, что за этими же записями уже обращались какие-то люди, которые хотели написать в полицию. Так что заявление, наверное, уже есть. Но не от нас, — добавила дочь пострадавшей женщины.
Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу МВД с просьбой прокомментировать нападения школьника на прохожих.
«Один из пап сказал, что его дочь вообще святая»
Об инциденте в школе
— Мы посмотрели по камерам в школе, побеседовали с ребятишками. Исходных данных было мало, но это дети: один сказал другому, тот — третьему и так далее. Ребенка этого мы нашли, пригласили всех с родителями в школу, там же еще девочки были. Провели педагогическое расследование, как это положено. К тому времени, когда нам позвонили из полиции, мы сообщили, что ребенок этот уже нами определен. Да, там было хулиганское поведение, асоциальное, — говорит Владимир Алексеев.
По его словам, два ребенка подтвердили инцидент, сказали, что были на этом месте, когда всё произошло.
— Папа мальчика сказал, что принимает эту информацию, сказал, что такое было, а папа одной из девочек сказал, что его дочь вообще святая. Планируем еще с ним встретиться, обсудить. Письмо в отделение полиции мы направили с неделю назад, потом оттуда приходили беседовать с родителями. Сейчас ждем результата от полиции, потому что мы будем выводить отца на комиссию по делам несовершеннолетних по данному факту.
Владимир Алексеев также добавил, что мальчик входил в группу риска, то есть имел проблемы с учебой.
— К сожалению, не только школа должна воспитывать, но и родители тоже: говорить, что такое хорошо и плохо. И если в одном месте из этих двух определенную работу проводят, а в другом думают: «Ай, рассосется, меня это не коснется», то потом к детям приходит вот такое, — отметил директор школы.
Осенью прошлого года в Волочаевском жилмассиве 14-летние школьники, сбившись в компанию, начали нападать на детей помладше. О том, кто стал их жертвой и как взрослые пытались разнимать эти жестокие драки, мы рассказывали в этом материале.