С одной сорвал шапку, у другой выдернул тележку: на Затулинке школьник начал нападать на пожилых прохожих

По словам пенсионерки, после того как школьник сорвал с нее шапку, она пошла домой, где из окна наблюдала, как этот же мальчик продолжил нападать на других пожилых людей во дворе. На видеозаписях, которые получила дочь пенсионерки Елена, видно, что ребенок дергает за колеса тележки, которую везет за собой женщина, от чего та падает. Аналогичный инцидент произошел около мусорных баков: мальчик выдернул трость у мужчины, который выбрасывал в этот момент мусор.



— На ту женщину с тележкой он два раза напал. Подбежал и дернул, подбежал и дернул. К ней потом эти девочки подходили, помогали подняться. Я видела, как она платочек вытащила, утиралась, то ли плакала, то ли лицо от снега вытирала. Бесшабашный он, я ему говорю: «По тебе детская комната милиции плачет или психушка». Может, он ненормальный какой-то? Но нет, ребята из школы говорят, что он в себе. Это же кошмар какой-то, — добавила пенсионерка.



Кто нападает на прохожих

Елена сообщила, что имя мальчика удалось установить — он учится в четвертом классе местной школы.

