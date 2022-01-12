Подозреваемого в насилии над маленькими сестрами задержали в Новосибирске

В ноябре прошлого года в Новосибирске задержали подозреваемого в насилии над 5-летней девочкой — им оказался 35-летний житель Октябрьского района. По данным источника НГС, преступление мужчина совершил с апреля по июнь в квартире, где он живет. В правоохранительные органы обратилась мать пострадавшего ребенка. В отношении подозреваемого следователями СК было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».