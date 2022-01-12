Подозреваемого в насилии над маленькими сестрами задержали в Новосибирске

Вчера, 11 января, в отдел полиции Первомайского района обратилась жительница Новосибирска с заявлением о насилии над двумя маленькими дочерями ее подруги. В преступлении сибирячка обвинила сожителя матери девочек.
— Заявительница сообщила, что преступление произошло еще 3 января в доме, где проживает ее подруга с сожителем и тремя своими детьми. Жертвами сожителя стали девочки 7 и 9 лет. Подозреваемого задержали вчера же. В отношении него следователи СК возбудили уголовное дело по
Собеседник также добавил, что в отношении
Как выяснил корреспондент НГС, ранее фигурант дела уже был судим по нескольким уголовным статьям, среди которых грабеж, кража, хулиганство, разбой и вымогательство. Более 15 лет рецидивист провел в исправительной колонии и освободился из мест лишения свободы летом 2018 года, после чего суд установил ему административный надзор до 2026 года.
После освобождения из ИК мужчина сошелся с
В случае доказанности вины по новой статье в его криминальной биографии мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
После произошедшего районная прокуратура начала проверку.
— Предстоит выяснить, в каких условиях проживали дети в семье, как велась работа с семьей профилактическими органами (органами опеки и попечительства. — Прим. ред.) и в какой мере выполнялись родительские обязанности со стороны матери, — пояснили корреспонденту НГС в прокуратуре Первомайского района Новосибирска.
В ноябре прошлого года в Новосибирске задержали подозреваемого в насилии над