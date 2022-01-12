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Подозреваемого в насилии над маленькими сестрами задержали в Новосибирске

В отношении 37-летнего мужчины будет избрана мера пресечения

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СК завел дело на подозреваемого в насилии над маленькими девочками-сестрами

СК завел дело на подозреваемого в насилии над маленькими девочками-сестрами

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Вчера, 11 января, в отдел полиции Первомайского района обратилась жительница Новосибирска с заявлением о насилии над двумя маленькими дочерями ее подруги. В преступлении сибирячка обвинила сожителя матери девочек.

— Заявительница сообщила, что преступление произошло еще 3 января в доме, где проживает ее подруга с сожителем и тремя своими детьми. Жертвами сожителя стали девочки 7 и 9 лет. Подозреваемого задержали вчера же. В отношении него следователи СК возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста»), — сообщил НГС источник, близкий к следствию.

Собеседник также добавил, что в отношении 37-летнего подозреваемого сегодня судом будет избрана мера пресечения.

Как выяснил корреспондент НГС, ранее фигурант дела уже был судим по нескольким уголовным статьям, среди которых грабеж, кража, хулиганство, разбой и вымогательство. Более 15 лет рецидивист провел в исправительной колонии и освободился из мест лишения свободы летом 2018 года, после чего суд установил ему административный надзор до 2026 года.

После освобождения из ИК мужчина сошелся с 36-летней женщиной, у которой, кроме двух девочек 7 и 9 лет, есть 14-летний мальчик. Всё это время подозреваемый нигде не работал.

В случае доказанности вины по новой статье в его криминальной биографии мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

После произошедшего районная прокуратура начала проверку.

— Предстоит выяснить, в каких условиях проживали дети в семье, как велась работа с семьей профилактическими органами (органами опеки и попечительства. — Прим. ред.) и в какой мере выполнялись родительские обязанности со стороны матери, — пояснили корреспонденту НГС в прокуратуре Первомайского района Новосибирска.

В ноябре прошлого года в Новосибирске задержали подозреваемого в насилии над 5-летней девочкой — им оказался 35-летний житель Октябрьского района. По данным источника НГС, преступление мужчина совершил с апреля по июнь в квартире, где он живет. В правоохранительные органы обратилась мать пострадавшего ребенка. В отношении подозреваемого следователями СК было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

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