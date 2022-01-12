154 пассажира 16 часов ждали вылета самолета из Новосибирска в Москву

Рейс из Новосибирска в Москву задержали на 16 часов: он должен был вылететь 11 января в 18:25. Пассажиры смогли улететь в столицу только в 10:44 12 января, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Одним из пассажиров оказался читатель НГС — он описал, что происходило на борту перед тем, как вылет отменили.
— Запустили двигатели, начали руление, потом левый двигатель выключили и вернулись опять на стоянку. Вышел командир, сообщил о возможной неисправности двигателя и о том, что техники сейчас будут искать эту самую неисправность, — рассказал корреспонденту НГС пассажир самолета.
Пассажиры провели в самолете около часа, пока им не предоставили места в гостинице.
— Была выявлена неисправность. В 18:25 отменили рейс. Улетели 154 пассажира совместно на Airbus 330. Из них 64 пассажирам предоставили гостиницу. Проверку безопасности будут проводить не наши транспортные прокуроры, а прокуратура Москвы. У нас проводится проверка соблюдения прав пассажиров, — рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
НГС направил запрос в «Аэрофлот». На момент публикации ответа на запрос не было.
9 января НГС рассказывал, что рейс КС 7996 авиакомпании Air Astana из Новосибирска в Нур-Султан задерживали на 8 часов. В пресс-службе Air Astana объяснили задержку поздним прибытием воздушного судна в Нур-Султан и противообледенительной обработкой.