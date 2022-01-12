154 пассажира 16 часов ждали вылета самолета из Новосибирска в Москву

Рейс из Новосибирска в Москву задержали на 16 часов: он должен был вылететь 11 января в 18:25. Пассажиры смогли улететь в столицу только в 10:44 12 января, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Одним из пассажиров оказался читатель НГС — он описал, что происходило на борту перед тем, как вылет отменили.

— Запустили двигатели, начали руление, потом левый двигатель выключили и вернулись опять на стоянку. Вышел командир, сообщил о возможной неисправности двигателя и о том, что техники сейчас будут искать эту самую неисправность, — рассказал корреспонденту НГС пассажир самолета.

