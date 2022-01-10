Рейсовый автобус Белокуриха — Новосибирск слетел в кювет в Алтайском крае

В Алтайском крае с дороги сошел рейсовый автобус маршрута Белокуриха — Новосибирск. К счастью, никто из многочисленных пассажиров не пострадал, но людям пришлось в метель стоять на улице. ДТП произошло вчера,
— Пострадавших в данном ДТП нет, — рассказали корреспонденту НГС в УГИБДД ГУ МВД по Алтайскому краю.
Последствия попали на видео, которое было опубликовано в группе «Инцидент Бийск».
Поздно вечером в воскресенье, 6 декабря, на выезде из Новосибирска по улице Большевистской иномарка столкнулась с пассажирским автобусом, в котором находились люди.