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Тема дняРейсовый автобус слетел в кювет
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Рейсовый автобус Белокуриха — Новосибирск слетел в кювет в Алтайском крае

Никто из пассажиров не пострадал

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Людям пришлось в метель стоять на улице

Людям пришлось в метель стоять на улице

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В Алтайском крае с дороги сошел рейсовый автобус маршрута Белокуриха — Новосибирск. К счастью, никто из многочисленных пассажиров не пострадал, но людям пришлось в метель стоять на улице. ДТП произошло вчера, 9 января, вечером.

— Пострадавших в данном ДТП нет, — рассказали корреспонденту НГС в УГИБДД ГУ МВД по Алтайскому краю.

Последствия попали на видео, которое было опубликовано в группе «Инцидент Бийск».

Поздно вечером в воскресенье, 6 декабря, на выезде из Новосибирска по улице Большевистской иномарка столкнулась с пассажирским автобусом, в котором находились люди.

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ДТПавтобус слетел с дорогикювет
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