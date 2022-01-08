Дело об утонувшем в аквапарке подростке: что изменилось за два года и кто оказался на скамье подсудимых

Сегодня, 8 января, исполнилось два года со дня трагедии в новосибирском аквапарке «Аквамир». В начале 2020 года инцидент потряс сибиряков:
Что произошло в 2020 году
В январские каникулы семья из Кемерово отдыхала в новосибирском аквапарке. Один из детей,
Когда подросток нырнул, его рука застряла между трубами подводной скамейки. Он попытался вынуть руку, но не получилось.
По словам свидетелей происшествия, подросток пробыл под водой как минимум две минуты, прежде чем его заметили. Бурлящая вода скрывала мальчика и сбивала с ног тех, кто пытался его спасти. Трое взрослых мужчин несколько минут не могли вызволить руку ребенка.
Один из очевидцев в день трагедии рассказал о том, что произошло в аквапарке с подростком.
— Его рука застряла в джакузи. Вытащить было трудно. При мне мужики его тянули — не могли вытянуть. Через несколько минут отдыхающим всё-таки удалось достать молодого человека из воды. И тогда уже подбежал инструктор или спасатель в красной майке, — рассказала НГС Анастасия, которая в этот момент отдыхала в аквапарке с ребенком.
Когда пострадавшего достали из бассейна, он уже находился в состоянии клинической смерти. Однако врачи смогли запустить сердце и вернуть ему дыхание. Но, к сожалению, мальчик умер в реанимации
Кому предъявили обвинение
Сотрудники регионального Следственного комитета выяснили, что участок, где произошла трагедия, не контролировался спасателями. Следователи возбудили уголовное дело по
— Как установили следователи, с целью обеспечения постоянного наблюдения за водным аттракционом «Медленная река» территория аттракциона разделена на шесть постов. Утром 8 января 2020 года обвиняемый, составляя ведомость расстановки подчиненных ему инструкторов, выявил, что для исполнения обязанностей прибыло недостаточное их количество. В таких условиях он принял решение объединить зону ответственности двух постов, — сообщили в региональном СК.
По мнению следователей, такое решение помешало обеспечить безопасность отдыхающих и привело к трагедии. Подросток оказался вне поля зрения спасателей и утонул. А Роману Кудашкину пришлось отвечать за роковое решение.
На какой стадии суд
Уголовное дело по
Однако председательствующий судья Артем Хоменко, выслушав представителя прокуратуры, выявил нарушения Уголовно-процессуального кодекса в обвинительном заключении: в тексте нет важной информации о том, как именно утонул подросток. Суд постановил вернуть дело для устранения нарушения в районную прокуратуру.
Родители погибшего требуют от компании «Аквасэйф» 10 миллионов рублей.
Стоит отметить, что аквапарк за гибель посетителя получил штраф. С бывшей управляющей компании, ООО «Глобал», взыскали 300 тысяч рублей.
В сентябре прошлого года в Новосибирске вспоминали страшную трагедию, произошедшую 10 лет: жители домов на площади Калинина в Новосибирске стали свидетелями жуткого ДТП. Автобус на полном ходу врезался в притормаживающую перед ним иномарку, протащил ее вперед, попутно собрав еще несколько автомобилей, и в конечном итоге загорелся. Пламя охватило и смятый до середины салона Suzuki Solio, в котором на заднем сиденье была зажата