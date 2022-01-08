Дело об утонувшем в аквапарке подростке: что изменилось за два года и кто оказался на скамье подсудимых

Сегодня, 8 января, исполнилось два года со дня трагедии в новосибирском аквапарке «Аквамир». В начале 2020 года инцидент потряс сибиряков: 16-летний подросток застрял в скамейке под водой. Мальчика достали, но он уже нахлебался воды. Реанимировавшим врачам не удалось его спасти. СК возбудил уголовное дело, которое дошло до суда, но в ноябре 2021 года суд вернул его в прокуратуру.

Что произошло в 2020 году