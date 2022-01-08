8 января суббота
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 2/10
usd 74.29
eur 84.07
СрочноНовосибирский боксер умер после удара в голову
Все новости
Все новости

Дело об утонувшем в аквапарке подростке: что изменилось за два года и кто оказался на скамье подсудимых

Подросток погиб во время новогодних каникул в 2020 году

1 129
1Обсудить

Поделиться

Суд вернул прокуратуре дело о захлебнувшемся подростке в новосибирском аквапарке

Суд вернул прокуратуре дело о захлебнувшемся подростке в новосибирском аквапарке

Поделиться

Сегодня, 8 января, исполнилось два года со дня трагедии в новосибирском аквапарке «Аквамир». В начале 2020 года инцидент потряс сибиряков: 16-летний подросток застрял в скамейке под водой. Мальчика достали, но он уже нахлебался воды. Реанимировавшим врачам не удалось его спасти. СК возбудил уголовное дело, которое дошло до суда, но в ноябре 2021 года суд вернул его в прокуратуру.

Что произошло в 2020 году

В январские каникулы семья из Кемерово отдыхала в новосибирском аквапарке. Один из детей, 16-летний подросток, купался в «Медленной реке» — аттракционе с искусственным течением. Глубина там небольшая — всего метр двадцать. Посетители называют это место «джакузи». Здесь мощно бурлит вода и очень сильное течение, так что народное название вполне оправдано и больше соответствует действительности.

Когда подросток нырнул, его рука застряла между трубами подводной скамейки. Он попытался вынуть руку, но не получилось.

Мальчик не смог выбраться из-под воды: его рука застряла между прутьями

Мальчик не смог выбраться из-под воды: его рука застряла между прутьями

Поделиться

По словам свидетелей происшествия, подросток пробыл под водой как минимум две минуты, прежде чем его заметили. Бурлящая вода скрывала мальчика и сбивала с ног тех, кто пытался его спасти. Трое взрослых мужчин несколько минут не могли вызволить руку ребенка.

Один из очевидцев в день трагедии рассказал о том, что произошло в аквапарке с подростком.

— Его рука застряла в джакузи. Вытащить было трудно. При мне мужики его тянули — не могли вытянуть. Через несколько минут отдыхающим всё-таки удалось достать молодого человека из воды. И тогда уже подбежал инструктор или спасатель в красной майке, — рассказала НГС Анастасия, которая в этот момент отдыхала в аквапарке с ребенком.

Когда пострадавшего достали из бассейна, он уже находился в состоянии клинической смерти. Однако врачи смогли запустить сердце и вернуть ему дыхание. Но, к сожалению, мальчик умер в реанимации 34-й больницы, не приходя в сознание, на пятый день после инцидента. А история получила уголовное продолжение.

Вокруг места трагедии были развешены таблички, что нырять в этом месте нельзя

Вокруг места трагедии были развешены таблички, что нырять в этом месте нельзя

Поделиться

Кому предъявили обвинение

Сотрудники регионального Следственного комитета выяснили, что участок, где произошла трагедия, не контролировался спасателями. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, приведшее по неосторожности к летальному исходу). Обвинение предъявили старшему инструктору компании «Аквасэйф», который отвечал за безопасность на объекте.

— Как установили следователи, с целью обеспечения постоянного наблюдения за водным аттракционом «Медленная река» территория аттракциона разделена на шесть постов. Утром 8 января 2020 года обвиняемый, составляя ведомость расстановки подчиненных ему инструкторов, выявил, что для исполнения обязанностей прибыло недостаточное их количество. В таких условиях он принял решение объединить зону ответственности двух постов, — сообщили в региональном СК.

После реконструкции аттракцион «Медленная река» обнесли более длинной решеткой, а прутья расположили близко друг к другу

После реконструкции аттракцион «Медленная река» обнесли более длинной решеткой, а прутья расположили близко друг к другу

Поделиться

По мнению следователей, такое решение помешало обеспечить безопасность отдыхающих и привело к трагедии. Подросток оказался вне поля зрения спасателей и утонул. А Роману Кудашкину пришлось отвечать за роковое решение.

На какой стадии суд

Уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, приведшее по неосторожности к летальному исходу) поступило в суд Ленинского района Новосибирска 14 октября. А 26 ноября 2021 года в отношении Романа Кудашкина начался судебный процесс.

Однако председательствующий судья Артем Хоменко, выслушав представителя прокуратуры, выявил нарушения Уголовно-процессуального кодекса в обвинительном заключении: в тексте нет важной информации о том, как именно утонул подросток. Суд постановил вернуть дело для устранения нарушения в районную прокуратуру.

Родители погибшего требуют от компании «Аквасэйф» 10 миллионов рублей.

Стоит отметить, что аквапарк за гибель посетителя получил штраф. С бывшей управляющей компании, ООО «Глобал», взыскали 300 тысяч рублей.

СЮЖЕТ

Из аквапарка на скорой увезли подросткаИз аквапарка на скорой увезли подростка

В сентябре прошлого года в Новосибирске вспоминали страшную трагедию, произошедшую 10 лет: жители домов на площади Калинина в Новосибирске стали свидетелями жуткого ДТП. Автобус на полном ходу врезался в притормаживающую перед ним иномарку, протащил ее вперед, попутно собрав еще несколько автомобилей, и в конечном итоге загорелся. Пламя охватило и смятый до середины салона Suzuki Solio, в котором на заднем сиденье была зажата 11-летняя Даша Харламова, — выбраться ей помешали ремни безопасности. Водитель автобуса, пытавшийся спасти ребенка из охваченного пламенем автомобиля и ставший инвалидом, по решению суда отправился в колонию отбывать наказание. Трагедия получила общественный резонанс.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

несчастный случайсмерть подросткапрокуратурасудскандал в аквапарке
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter