«Дома температура как на улице»: 66 домов на левом берегу Новосибирска остаются без отопления сутки в морозы

В Новосибирске 66 домов уже сутки без отопления из-за аварии на улице Пархоменко. Повреждение произошло 5 января утром на трубопроводе диаметром 700 мм. Отопление обещали вернуть ночью 6 января .

— К сожалению, ситуация осложнилась, объем ремонтных работ увеличился. К утру работы должны завершить и восстановить нормальное теплоснабжение и ГВС, — рассказали в телеграм-канале СГК.

Бригада работала всю ночь. НГС обратился в пресс-службу СГК, чтобы уточнить время, когда вернут теплоснабжение.

Как пишет читательница НГС, под отключение попал и частный сектор.