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«Дома температура как на улице»: 66 домов на левом берегу Новосибирска остаются без отопления сутки в морозы

Как сообщили в СГК, объем работ увеличился

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В Новосибирске 6 января пришло резкое похолодание

В Новосибирске 6 января пришло резкое похолодание

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В Новосибирске 66 домов уже сутки без отопления из-за аварии на улице Пархоменко. Повреждение произошло 5 января утром на трубопроводе диаметром 700 мм. Отопление обещали вернуть ночью 6 января.

— К сожалению, ситуация осложнилась, объем ремонтных работ увеличился. К утру работы должны завершить и восстановить нормальное теплоснабжение и ГВС, — рассказали в телеграм-канале СГК.

Бригада работала всю ночь. НГС обратился в пресс-службу СГК, чтобы уточнить время, когда вернут теплоснабжение.

Как пишет читательница НГС, под отключение попал и частный сектор.

— Мы находимся далеко от места аварии, но отопления почему-то нет. А у нас частный сектор, дом остыл еще вчера, и к утру уже как на улице температура, — рассказала жительница дома по адресу Степная, 117.

На сайте службы 051 отключение теплоснабжения не отображается.

По данным погодных сервисов, 6 января новосибирцев ожидает резкое похолодание до -21.

Обновлено

Как уточнили в СГК, работы на трубопроводе завершены.

— В настоящее время восстанавливаем режим теплоснабжения, — сообщили в пресс-службе СГК.

Ранее, в минувшую пятницу, 31 декабря, в Ленинском районе Новосибирска без отопления и горячей воды остались 12 домов.

В начале декабря два крупных жилмассива Новосибирска — Затулинский и Северо-Чемской — остались без отопления из-за аварии. В те же дни коммунальщики попросили повысить тарифы в Новосибирске в несколько раз.

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СГКотоплениетеплоснабжение
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