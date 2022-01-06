«Дома температура как на улице»: 66 домов на левом берегу Новосибирска остаются без отопления сутки в морозы

В Новосибирске 66 домов уже сутки без отопления из-за аварии на улице Пархоменко. Повреждение произошло
— К сожалению, ситуация осложнилась, объем ремонтных работ увеличился. К утру работы должны завершить и восстановить нормальное теплоснабжение и ГВС, — рассказали в телеграм-канале СГК.
Бригада работала всю ночь. НГС обратился в пресс-службу СГК, чтобы уточнить время, когда вернут теплоснабжение.
Как пишет читательница НГС, под отключение попал и частный сектор.
— Мы находимся далеко от места аварии, но отопления почему-то нет. А у нас частный сектор, дом остыл еще вчера, и к утру уже как на улице температура, — рассказала жительница дома по адресу Степная, 117.
На сайте службы 051 отключение теплоснабжения не отображается.
По данным погодных сервисов, 6 января новосибирцев ожидает резкое похолодание до -21.
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Как уточнили в СГК, работы на трубопроводе завершены.
— В настоящее время восстанавливаем режим теплоснабжения, — сообщили в пресс-службе СГК.
Ранее, в минувшую пятницу, 31 декабря, в Ленинском районе Новосибирска без отопления и горячей воды остались 12 домов.
В начале декабря два крупных жилмассива Новосибирска — Затулинский и Северо-Чемской — остались без отопления из-за аварии. В те же дни коммунальщики попросили повысить тарифы в Новосибирске в несколько раз.