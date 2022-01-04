На бизнесмена повесили кредит в полмиллиона. Он обвиняет в этом банк и просит помощи Путина

Помогло ли письмо президенту разрешить очередную историю с мошенниками, почему Александр во всём обвиняет сотрудников банка и что делать, если вы вдруг стали жертвой подобной схемы — разобрались в нашем материале.



«Сказать, что я был в шоке, — ничего не сказать»: почему Александр узнал о кредите только через полтора года и по какой причине он подозревает сотрудников банка в мошенничестве

После неожиданного СМС о кредите и разговора с банком по телефону Александр самостоятельно пошел в офис организации.



— Там мне показали кредитный договор. Вместо моей подписи стоит код из СМС. В итоге договор распечатали, но заверять почему-то отказались. Сказать, что я был в шоке — ничего не сказать. Сотрудники потребовали оригинал документа, который есть в приложении. Естественно, логина и пароля от него я не знаю, потому что в приложении не регистрировался. Еще мне объяснили, что кредитные полмиллиона находились на виртуальном счете. Его создал банк. Деньги мошенники обналичить не смогли. Со счета списывались ежемесячный платеж и проценты по кредиту. Только когда деньги закончились, пришло СМС. Остаток долга в размере 122 тысяч придется отдавать мне, — говорит Александр Дмитриев.

