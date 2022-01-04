На бизнесмена повесили кредит в полмиллиона. Он обвиняет в этом банк и просит помощи Путина

Бизнесмен Александр Дмитриев летом прошлого года получил сообщение от «Альфа-Банка» с просьбой пополнить счет. В послании было написано, что необходимо внести платеж по кредиту. Предпринимателя удивило такое уведомление, потому что денег у банка в последнее время он не занимал. Он позвонил на горячую линию, где ему ответили, что еще полтора года назад ночью он оформил кредит через приложение в телефоне — всего взял полмиллиона. Но Александр этого не делал.
Сначала 33-летний предприниматель обратился в полицию. Там возбуждать уголовное дело отказались. С решением силовиков наш герой не смирился. Он написал обращение в прокуратуру, Роспотребнадзор, Роскомнадзор, а затем губернатору Тюменской области Александру Моору, а за ним — и президенту Владимиру Путину.
Помогло ли письмо президенту разрешить очередную историю с мошенниками, почему Александр во всём обвиняет сотрудников банка и что делать, если вы вдруг стали жертвой подобной схемы — разобрались в нашем материале.
«Сказать, что я был в шоке, — ничего не сказать»: почему Александр узнал о кредите только через полтора года и по какой причине он подозревает сотрудников банка в мошенничестве
После неожиданного СМС о кредите и разговора с банком по телефону Александр самостоятельно пошел в офис организации.
— Там мне показали кредитный договор. Вместо моей подписи стоит код из СМС. В итоге договор распечатали, но заверять почему-то отказались. Сказать, что я был в шоке — ничего не сказать. Сотрудники потребовали оригинал документа, который есть в приложении. Естественно, логина и пароля от него я не знаю, потому что в приложении не регистрировался. Еще мне объяснили, что кредитные полмиллиона находились на виртуальном счете. Его создал банк. Деньги мошенники обналичить не смогли. Со счета списывались ежемесячный платеж и проценты по кредиту. Только когда деньги закончились, пришло СМС. Остаток долга в размере 122 тысяч придется отдавать мне, — говорит Александр Дмитриев.
Тюменец настаивает на том, что причастными к преступлению могут быть сотрудники банка.
— Виноваты во всём сотрудники банка. Только они могли знать закрытую информацию, которая должна быть защищена сертификатами безопасности. Я с этим банком сотрудничаю очень много лет, — говорит Александр.
По словам предпринимателя, после того как деньги на виртуальном счете закончились, ему начали звонить коллекторы, угрожать и требовать погасить долг. Он говорит, что беспокоить его продолжают до сих пор, даже после первого суда.
— Коллекторы мне звонят с угрозами и намекают, что крупный банк никогда не признает свою ошибку. Говорят фразы типа: «Не на того нарывались. Придется тебе платить», — рассказывает тюменец.
Разборки с полицией и письмо Путину
В распоряжении редакции 72.RU есть все обращения Александра Дмитриева и официальные ответы от каждой инстанции.
Александр Дмитриев говорит, когда он в первый раз обращался в полицию, его заявление приняли, но в возбуждении уголовного дела отказали. Тогда, по его словам, пришлось написать обращения в разные инстанции.
— Я написал в прокуратуру, Роспотребнадзор, Роскомнадзор, Центробанк, Моору, и даже до смешного дошло — Путину тоже письмо поступило. В итоге после этого полиция всё-таки возбудила уголовное дело. Правоохранительные органы запросили документы у «Альфа-Банка». На руках оказалось два разных договора. Полиции банк предоставил документ, в котором указаны 4 цифры, благодаря которым удалось повесить на меня кредит. Хотя сотрудница банка изначально мне говорила, что этих цифр никто, кроме меня, не знает и не узнает. А как же защита персональных данных? — возмущается Александр.
Позже полиция установила, что Дмитриев кредит не запрашивал и не использовал деньги банка. Мировой судья, который изначально требовал взыскать задолженность с нашего героя, свое решение отменил.
— Судебный приказ о взыскании задолженности по соглашению о кредитовании, а также расходов по оплате государственной пошлины с Дмитриева Александра отменить, — определила Куликова, мировой судья.
Однако даже после отмены приказа, по словам Александра, банк продолжал списывать деньги со счета.
— Полиция доказала, что я не брал этот кредит! Деньги банк списывал уже после отмены судебного решения. Очень странно, что они не подчинились суду. Зачем тогда вообще суд был? Банк предложил мне сделать скидку на мой долг. Я отказался, ведь платить даже с 60% скидкой не обязан, — говорит Александр Дмитриев.
Он добавил, что отправил жалобу на «Альфа-Банк», в ближайшее время должен состояться еще один суд.
Что отвечает «Альфа-банк»?
Мы отправляли несколько запросов в пресс-службу банка. Там ответили, что о ситуации им известно. Сотрудники обещали подготовить официальный ответ, но через некоторое время отказались от комментариев без объяснения причины. Мы задавали вопросы, касающиеся как безопасности личных данных, так и случая с Александром.
— К сожалению, не комментируем, — ответили в банке.
Почему такие преступления зачастую раскрыть сложно и что делать: ответ полиции и юриста
В этом году мошенники только в одной Тюмени обманули около пяти тысяч жителей. Но раскрыть полиции удалось даже меньше половины таких преступлений.
— В текущем году раскрыто 621 преступление из 4255. Основной причиной, по которым тяжело раскрывается такой вид преступлений, является то, что преступления носят межрегиональный характер. Как правило, преступники находятся за пределами региона, хорошо осведомлены о методах работы правоохранительных органов. Они предпринимают широкие методы конспирации, используют программы, которые позволяют шифровать их звонки и используют подменные номера. Тем не менее личность преступников устанавливается. По нераскрытым преступлениям проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, их совершивших, — прокомментировали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Юрист Юрий Лавров дал свой прогноз дальнейшего исхода ситуации с «Альфа-Банком». В его практике было несколько подобных случаев, но, по его словам, ни одно преступление пока не раскрыли. По его мнению, есть единственный выход, чтобы не платить, — стать банкротом.
— Вероятность, что злоумышленников найдут и физически задержат, — минимальная. Признавать сделку недействительной — трудно. Надо доказать, что сотрудники банка организовали это, а не третьи лица. Кстати, если уголовное дело это зафиксирует и их привлекут к ответственности, то оспорить сделку можно. Имеется в виду сам кредит. Если нет, то вариант банкротиться, если этот долг несоразмерен доходам пострадавшего, либо платить его, — объяснил Юрий Лавров, кандидат юридических наук.