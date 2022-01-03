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Под окнами многоэтажки на «Родниках» нашли тело мужчины

На место выезжала полиция

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В инциденте разбирается Следственный комитет

В инциденте разбирается Следственный комитет

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Ночью с 2 на 3 января в Калининском районе Новосибирска нашли тело мужчины. Оно лежало под окнами дома на Гребенщикова, 1 в жилмассиве «Родники».

— Было сообщение, что у подъезда лежит мужчина, — рассказали НГС в службе 112.

По данным сервиса 2ГИС, по указанному адресу находится 19-этажный дом. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что на место выезжали сотрудники полиции. В ведомстве сказали обращаться в Следственный комитет, чтобы узнать подробности происшествия. НГС обратился в пресс-службу СУ СК РФ по НСО. На момент публикации ответ не поступил.

Обновлено. Источник НГС подтвердил, что следователи проводят проверку по факту гибели мужчины.

Ранее НГС писал о том, что под окнами дома на улице Ленина обнаружили тело женщины. Очевидцы предположили, что она выпала из окна.

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