Две иномарки столкнулись в Дзержинском районе — пострадали два человека

Вчера вечером, 1 января, в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись две «Тойоты». Два человека попали в больницу.
Как сообщили в группе пропаганды новосибирской ГИБДД, авария произошла в 22:15 га пересечении Федосеева, Фрунзе и Кошурникова.
— Водитель 1999 года рождения на автомобиле Toyota Platz у дома 240 по улице Фрунзе совершил столкновение с автомобилем Toyota Cresta под управлением водителя 1996 года рождения, — сообщили в ГИБДД,
В результате водитель Toyota Platz попал в больницу с предварительным диагнозом «ушибленная рана лобной области», а пассажир Toyota Cresta, мужчина 1997 года рождения, с предварительным диагнозом «перелом верхней челюсти».
Вечером в пятницу, 31 декабря, в Кировском районе Новосибирска на пересечении Сибиряков-Гвардейцев и Северного проезда водитель устроил массовую аварию.