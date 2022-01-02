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Две иномарки столкнулись в Дзержинском районе — пострадали два человека

Пострадали водитель и пассажир

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У одной из машин была полностью смята передняя часть

У одной из машин была полностью смята передняя часть

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Вчера вечером, 1 января, в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись две «Тойоты». Два человека попали в больницу.

Как сообщили в группе пропаганды новосибирской ГИБДД, авария произошла в 22:15 га пересечении Федосеева, Фрунзе и Кошурникова.

— Водитель 1999 года рождения на автомобиле Toyota Platz у дома 240 по улице Фрунзе совершил столкновение с автомобилем Toyota Cresta под управлением водителя 1996 года рождения, — сообщили в ГИБДД,

В результате водитель Toyota Platz попал в больницу с предварительным диагнозом «ушибленная рана лобной области», а пассажир Toyota Cresta, мужчина 1997 года рождения, с предварительным диагнозом «перелом верхней челюсти».

Вечером в пятницу, 31 декабря, в Кировском районе Новосибирска на пересечении Сибиряков-Гвардейцев и Северного проезда водитель устроил массовую аварию.

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ГИБДДДТПавария
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