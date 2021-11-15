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На нефтебазе под Новосибирском водителя КАМАЗа зажало в кабине после удара о здание

Он врезался в металлоконструкцию завода

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Мужчину достали из кабины и передали скорой

Мужчину достали из кабины и передали скорой

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В Бердске на территории нефтебазы «Гигант» произошло ДТП. В пятницу, 12 ноября, около 17:00 водитель КАМАЗа не справился с управлением машиной.

— Трое спасателей выезжали на территорию завода «Гигант» в 17:25, вернулись в 19:00. Выезжали по заявлению диспетчера скорой помощи. Мужчина за рулем КАМАЗа не справился с управлением, врезался в железную конструкцию и был зажат. При помощи оборудования мужчину смогли достать из кабины и передать врачам, — рассказали корреспонденту НГС в Бердском поисково-спасательном отряде МЧС.

На нефтебазе корреспонденту НГС рассказали, что пострадал сотрудник подрядной организации, и, как он сейчас чувствует себя, им неизвестно. Ущерб имуществу завода КАМАЗ не нанес.

В марте в Новосибирске водителя выкинуло из контейнеровоза во время аварии. В сентябре мужчину зажало в кабине грузовика после ДТП на Бердском шоссе.

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ДТПКАМАЗ
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