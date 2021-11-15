На нефтебазе под Новосибирском водителя КАМАЗа зажало в кабине после удара о здание

В Бердске на территории нефтебазы «Гигант» произошло ДТП. В пятницу, 12 ноября, около 17:00 водитель КАМАЗа не справился с управлением машиной.

— Трое спасателей выезжали на территорию завода «Гигант» в 17:25, вернулись в 19:00. Выезжали по заявлению диспетчера скорой помощи. Мужчина за рулем КАМАЗа не справился с управлением, врезался в железную конструкцию и был зажат. При помощи оборудования мужчину смогли достать из кабины и передать врачам, — рассказали корреспонденту НГС в Бердском поисково-спасательном отряде МЧС.