Пермский стрелок признал вину в убийстве шести человек

Дзержинский районный суд Перми сегодня избирает меру пресечения Тимуру Бекмансурову, который 20 сентября устроил кровавую бойню в Пермском государственном национальном исследовательском университете.
Заседание проходит в выездном формате в Пермской краевой клинической больнице, где стрелок проходит лечение. Его состояние стабилизировалось, поэтому было решено избрать ему меру пресечения. Как сообщает корреспондент 59.RU, который находится на заседании, Бекмансуров в инвалидной коляске, говорит он с трудом, почти шепотом.
Представитель Следственного комитета просит суд отправить Бекмансурова в СИЗО. Он также заявил, что в ходе допроса стрелок полностью признал вину.
Напомним, 20 сентября студент-первокурсник пришел в ПГНИ и открыл стрельбу по студентам. В результате пострадали 47 человек, 6 из них погибли, остальные получили различные травмы — огнестрельные, черепно-мозговые, переломы. Самых тяжелых пациентов отправили на лечение в Москву, остальные поступили в Пермскую краевую клиническую больницу и ГКБ № 4. Там же оказался и Бекмансуров, которого подстрелили полицейские. Из-за полученных травм ему ампутировали ногу.
В больнице, как только Бекмансуров пришел в сознание, его пытались допросить, но он отвечал, что не помнит, что случилось, спрашивал у врачей, есть ли у него родители и где они, периодически терял сознание.
Всю информацию о стрельбе в ПГНИУ вы можете найти в сюжете наших коллег из 59.RU.