Под Новосибирском на рыбалке пропали мужчина и подросток — их тела нашли спасатели

В Мошковском районе НСО в селе Ташара на рыбалке пропали 3 9-летний мужчина и 17-летни й подросток. Весь день их поисками занимались водолазы, которые к вечеру обнаружили их тела. Об этом рассказали аварийно-спасательной службе НСО.

Заявка о пропаже людей поступила спасателям из полиции, сообщила в своей группе во «ВКонтакте» служба. Поисково-спасательный отряд сразу же выехал на место и приступил к поискам, однако его условия осложнялись тем, что световой день короткий — времени для водолазных работ оставалось немного.