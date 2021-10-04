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Под Новосибирском на рыбалке пропали мужчина и подросток — их тела нашли спасатели

Тела передали полиции

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Поиски осложнялись коротким световым днем — времени для погружения в реку было мало

Поиски осложнялись коротким световым днем — времени для погружения в реку было мало

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В Мошковском районе НСО в селе Ташара на рыбалке пропали 39-летний мужчина и 17-летний подросток. Весь день их поисками занимались водолазы, которые к вечеру обнаружили их тела. Об этом рассказали аварийно-спасательной службе НСО.

Заявка о пропаже людей поступила спасателям из полиции, сообщила в своей группе во «ВКонтакте» служба. Поисково-спасательный отряд сразу же выехал на место и приступил к поискам, однако его условия осложнялись тем, что световой день короткий — времени для водолазных работ оставалось немного.

Около 18 часов на месте поисков сотрудники обнаружили сапоги. А затем, в 20 часов 4 минуты, тела пропавших нашли и передали сотрудникам полиции.

В августе в Новосибирской области разыскивали 45-летнего Вячеслава Макарова — он отправился из дома на рыбалку и с тех пор не выходил с родными на связь. Спустя месяц его тело нашли.

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аварийно-спасательная службапропали на рыбалке
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