Под Новосибирском на рыбалке пропали мужчина и подросток — их тела нашли спасатели

В Мошковском районе НСО в селе Ташара на рыбалке пропали 3
Заявка о пропаже людей поступила спасателям из полиции, сообщила в своей группе во «ВКонтакте» служба. Поисково-спасательный отряд сразу же выехал на место и приступил к поискам, однако его условия осложнялись тем, что световой день короткий — времени для водолазных работ оставалось немного.
Около 18 часов на месте поисков сотрудники обнаружили сапоги. А затем, в 20 часов 4 минуты, тела пропавших нашли и передали сотрудникам полиции.
В августе в Новосибирской области разыскивали 4