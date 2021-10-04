Фура по пути в Новосибирск перевернулась под Иркутском — разгрузить ее помогли автоинспекторы

Дальнобойщик из Новосибирска перевернулся на фуре под Иркутском
В Иркутской области у поселка Куйтун перевернулась фура, которая везла товар в Новосибирск. На помощь водителю пришли сотрудники ДПС.
— Сообщение о том, что вблизи поселка Куйтун на федеральной автодороге
На место происшествия выехали два экипажа Госавтоинспекции: старшие лейтенанты полиции Владислав Ширяков и Сергей Стреж, лейтенант полиции Виктор Асхаев и младший лейтенант Александр Алымов.
— На протяжении нескольких часов полицейские разгружали КАМАЗ. После чего организовали прибытие спецтехники, которая вытянула большегруз на проезжую часть, — добавили в ведомстве.
После этого водитель отправился в Новосибирск.
В середине июля на новосибирской трассе грузовик перевернулся на бок и кабиной придавил водителя.
В конце августа стали известны подробности ДТП на Ордынской трассе в Новосибирской области, где водитель фуры выехал на встречную полосу и врезался в «Газель».