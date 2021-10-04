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Фура по пути в Новосибирск перевернулась под Иркутском — разгрузить ее помогли автоинспекторы

Также они договорились со спецтехникой, которая вытащила грузовик

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После того как фуру перевернули, водитель продолжил путь

После того как фуру перевернули, водитель продолжил путь

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Дальнобойщик из Новосибирска перевернулся на фуре под Иркутском

В Иркутской области у поселка Куйтун перевернулась фура, которая везла товар в Новосибирск. На помощь водителю пришли сотрудники ДПС.

— Сообщение о том, что вблизи поселка Куйтун на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» опрокинулась фура, поступило в дежурную часть несколько дней назад. Сам автомобилист не пострадал и позвонил в полицию, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. — Выяснилось, что мужчина вез товар в город Новосибирск, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства.

На место происшествия выехали два экипажа Госавтоинспекции: старшие лейтенанты полиции Владислав Ширяков и Сергей Стреж, лейтенант полиции Виктор Асхаев и младший лейтенант Александр Алымов.

— На протяжении нескольких часов полицейские разгружали КАМАЗ. После чего организовали прибытие спецтехники, которая вытянула большегруз на проезжую часть, — добавили в ведомстве.

После этого водитель отправился в Новосибирск.

В середине июля на новосибирской трассе грузовик перевернулся на бок и кабиной придавил водителя.

В конце августа стали известны подробности ДТП на Ордынской трассе в Новосибирской области, где водитель фуры выехал на встречную полосу и врезался в «Газель».

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ДТПперевернулась фурафура
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