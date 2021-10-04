Фура по пути в Новосибирск перевернулась под Иркутском — разгрузить ее помогли автоинспекторы

В Иркутской области у поселка Куйтун перевернулась фура, которая везла товар в Новосибирск. На помощь водителю пришли сотрудники ДПС.



— Сообщение о том, что вблизи поселка Куйтун на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» опрокинулась фура, поступило в дежурную часть несколько дней назад. Сам автомобилист не пострадал и позвонил в полицию, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. — Выяснилось, что мужчина вез товар в город Новосибирск, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства.