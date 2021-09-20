Предполагаемый стрелок оставил письмо за несколько минут до нападения на пермский вуз

В Пермском университете этим утром произошла стрельба: неизвестный зашел в здание и открыл огонь. В пресс-службе вуза сообщили о четверых пострадавших, местный Минздрав пишет о десяти раненых. Телеграм-канал «112» сообщает о пяти жертвах трагедии. Губернатор Пермского края заявил о ликвидации «одного из нападавших», также проверяется информация о возможных сообщниках.

Личность стрелка пока не установлена, однако сегодня на странице Тимура Бекмансурова появилось сообщение с подробным планом нападения на вуз. Он пишет, что не состоял в религиозных организациях, однако нападение планировал давно, начал думать об этом еще в школе.