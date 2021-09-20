Предполагаемый стрелок оставил письмо за несколько минут до нападения на пермский вуз

В Пермском университете этим утром произошла стрельба: неизвестный зашел в здание и открыл огонь. В пресс-службе вуза сообщили о четверых пострадавших, местный Минздрав пишет о десяти раненых. Телеграм-канал «112» сообщает о пяти жертвах трагедии. Губернатор Пермского края заявил о ликвидации «одного из нападавших», также проверяется информация о возможных сообщниках.
Личность стрелка пока не установлена, однако сегодня на странице Тимура Бекмансурова появилось сообщение с подробным планом нападения на вуз. Он пишет, что не состоял в религиозных организациях, однако нападение планировал давно, начал думать об этом еще в школе.
— Думал об этом давно, шли годы и я понял, что настал час сделать то о чём я мечтал. С середины 10 класса начал откладывать деньги на покупку огнестрельного оружия или же в случае неудачи в его приобретении, деньги были бы использованы для получения водительских прав категории В1. Для меня не имело значение как я это сделаю, буду ли использовать оружие или машину, а возможно и бомбу с ножом. (орфография и пунктуация автора. — Прим. ред.).
Молодой человек пишет, что весной прошел необходимое обследование и получил лицензию на ружье.
— В первоначальном плане в качестве места для нападения я выбрал свою уже бывшую школу, но в конце марта я решил изменить место. Школа была слишком неприятным местом для того чтобы проводить в нем последние 10 минут своей жизни <...> Университетом допустившим самую серьёзную ошибку в его истории оказался ПГНИУ, года 4 назад, наверное, я был бы рад сюда поступить, но сейчас это уже не имеет значения. Я заприметил этот ВУЗ ещё во времена когда ходил в него на курсы в 9 классе, мне понравилось большое количество корпусов и соответственно студентов, есть где разгуляться, да и сама локация выглядит неплохо, куда лучше, чем гнилые хрущевки вокруг. Не самое худшее место чтобы умереть.
<...> Определился с датой, буду выдвигаться 20 сентября. Пока пытаюсь изучить проходы между корпусами, благо в этом мне помогает их приложение с детальным планом территории университета. Масштабы университета явно не расчитаны на одного стрелка, поэтому если все моментально начнут эвакуацию, а не останутся в корпусах, то возможно выживут.
Следственный комитет возбудил дело об убийстве двух и более лиц по факту стрельбы в Пермском вузе. Подробности нападения мы собираем в онлайн-трансляции.