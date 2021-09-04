В Колыванском районе произошло ДТП с двумя иномарками
Сегодня, 4 сентября, на
— За помощью обратился мужчина — водитель автомобиля Honda CR-V — 1989 года рождения. Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД, — сообщил инспектор отделения пропаганды УГИБДД по НСО Константин Шкабарня.
Какие именно травмы получил пострадавший водитель, в настоящее время неизвестно.
31 августа на 41-м километре Чуйского тракта в Искитимском районе Новосибирской области произошло серьезное ДТП. Столкнулись два автомобиля, еще три автомобиля оказались задеты осколками. 28-летний водитель автомобиля «Ауди-A6» скончался на месте. Еще два человека пострадали.