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На Колыванской трассе столкнулись две иномарки — одному из водителей понадобилась помощь врачей

ДТП произошло на подъезде к Колывани, на 42-м километре

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В столкновении пострадал 32-летний водитель

В столкновении пострадал 32-летний водитель

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В Колыванском районе произошло ДТП с двумя иномарками

Сегодня, 4 сентября, на 42-м километре Колыванского шоссе произошло столкновение двух кроссоверов — Honda CR-V и Nissan Qashqai. Машины столкнулись недалеко от села Большой Оёш около 11 утра.

— За помощью обратился мужчина — водитель автомобиля Honda CR-V — 1989 года рождения. Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД, — сообщил инспектор отделения пропаганды УГИБДД по НСО Константин Шкабарня.

Какие именно травмы получил пострадавший водитель, в настоящее время неизвестно.

31 августа на 41-м километре Чуйского тракта в Искитимском районе Новосибирской области произошло серьезное ДТП. Столкнулись два автомобиля, еще три автомобиля оказались задеты осколками. 28-летний водитель автомобиля «Ауди-A6» скончался на месте. Еще два человека пострадали.

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ДТПавариястолкновение
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