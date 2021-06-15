Что известно о пожаре на ГБШ к этому часу — 5 фактов

14 июня около 18 часов на территории АЗС на Гусинобродском шоссе начался пожар. Он сопровождался взрывами и «грибами» в небо. Очевидцы были шокированы настолько, что предположили: началась война. Мы собрали пять главных фактов об этом пожаре.

1. Начало

Пожар начался около 18 часов. Практически сразу в редакцию от очевидцев начали поступать многочисленные фото и видео с места событий. Присланные материалы выглядели ужасающе и больше походили на кадры из голливудских блокбастеров. Поверить в происходящее было трудно.