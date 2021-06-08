В Новосибирске с Бугринского моста упал человек

Сегодня, 8 июня, на правом берегу Новосибирска с Бугринского моста на землю упал человек.
Как сообщила корреспонденту НГС главный врач станции скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова, к месту происшествия уже выехали медики, однако точной информации о состоянии выпавшего человека у нее пока нет.
В группе службы эвакуации «АСТ-54» сообщается, что выпавший с моста мужчина сбил с ног второго человека, однако Ирина Большакова не смогла назвать число пострадавших.
— Пока ничего не могу сказать, так как то, что человек сообщает при вызове, не факт, что так и будет в итоге, — добавила она.
Днем 2 июня в Калининском районе Новосибирска из окна дома на Новоуральской, 13/4 выпал мужчина. По информации очевидцев, он погиб на месте.