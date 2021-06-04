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Механик НГТУ попал под административное дело после падения ребенка в колодец на проспекте Карла Маркса

Вуз должен будет провести срочную инвентаризацию

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Ранее СК уже возбудил уголовное дело из-за халатности, теперь <nobr class="_">прокуратура —</nobr> о нарушении содержания коммуникаций

Ранее СК уже возбудил уголовное дело из-за халатности, теперь прокуратура — о нарушении содержания коммуникаций

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Административное дело возбудили на главного механика НГТУ после падения ребенка в канализационный люк на проспекте Карла Маркса.

— Прокуратура Ленинского района города Новосибирска провела проверку в связи с падением несовершеннолетнего ребенка 2019 года рождения вечером 2 июня в канализационный колодец, расположенный на территории НГТУ. По результатам проверки прокуратура внесла ректору учреждения представление в связи с выявленными нарушениями законодательства об обеспечении безопасности на территории образовательной организации, а также правил эксплуатации элементов коммуникаций, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Также в отношении главного механика НГТУ прокуратура возбудила административное дело по части 1 статьи 8.10 закона НСО об административных правонарушениях (нарушение порядка содержания конструктивных элементов наружных и подземных инженерных коммуникаций).

Как сообщает прокуратура, сейчас нарушения устранены, колодец приведен в порядок. Ребенок чувствует себя нормально.

СК РФ по НСО накануне возбудил по факту падения уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Как сообщила НГС мэрия Новосибирска, ответственность за ненадежный люк полностью лежит на вузе.

— Инженерные сети (коммуникации), на которых расположен колодец с незакрепленной крышкой, находятся на балансе НГТУ. Для предотвращения и недопущения подобных фактов впредь руководству НГТУ незамедлительно было указано в кратчайший срок провести полную инвентаризацию инженерного оборудования, расположенного на территории университета. Проверить исправность, доступность и безопасность, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В пресс-службе НГТУ не смогли оперативно предоставить информацию о происшествии.

Ребенок упал в колодец с высоты 2,5 метра 2 июня, когда вместе с мамой проходил мимо НГТУ. В больницу его доставили с тупой травмой живота и сотрясением мозга.

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НГТУколодецпрокуратура
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