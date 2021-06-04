Механик НГТУ попал под административное дело после падения ребенка в колодец на проспекте Карла Маркса

Административное дело возбудили на главного механика НГТУ после падения ребенка в канализационный люк на проспекте Карла Маркса.



— Прокуратура Ленинского района города Новосибирска провела проверку в связи с падением несовершеннолетнего ребенка 2019 года рождения вечером 2 июня в канализационный колодец, расположенный на территории НГТУ. По результатам проверки прокуратура внесла ректору учреждения представление в связи с выявленными нарушениями законодательства об обеспечении безопасности на территории образовательной организации, а также правил эксплуатации элементов коммуникаций, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.