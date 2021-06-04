Механик НГТУ попал под административное дело после падения ребенка в колодец на проспекте Карла Маркса

Административное дело возбудили на главного механика НГТУ после падения ребенка в канализационный люк на проспекте Карла Маркса.
— Прокуратура Ленинского района города Новосибирска провела проверку в связи с падением несовершеннолетнего ребенка
Также в отношении главного механика НГТУ прокуратура возбудила административное дело по
Как сообщает прокуратура, сейчас нарушения устранены, колодец приведен в порядок. Ребенок чувствует себя нормально.
СК РФ по НСО накануне возбудил по факту падения уголовное дело по
— Инженерные сети (коммуникации), на которых расположен колодец с незакрепленной крышкой, находятся на балансе НГТУ. Для предотвращения и недопущения подобных фактов впредь руководству НГТУ незамедлительно было указано в кратчайший срок провести полную инвентаризацию инженерного оборудования, расположенного на территории университета. Проверить исправность, доступность и безопасность, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.
В пресс-службе НГТУ не смогли оперативно предоставить информацию о происшествии.
Ребенок упал в колодец с высоты 2,5 метра