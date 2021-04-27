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Тема дняОткуда дым в Новосибирске? Несколько версий

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В Октябрьском районе загорелись частные дома — что говорят в МЧС

Людей внутри не было

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Дома оказались заброшенными

Дома оказались заброшенными

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Два частных дома полыхали в Новосибирске

Вечером во вторник, 27 апреля, в частном секторе Новосибирска произошел пожар в частном секторе. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница.

— В Октябрьском районе что-то горит. Из окна видим облако дыма, — написала она.

Информация о пожаре поступила на пульт оперативного дежурного службы 112.

— Возгорание двух частных домов на улице Никитина. Информации о пострадавших нет. Дома расселены, — говорилось в сообщении.

В ГУ МЧС подтвердили, что в момент пожара людей в домах не было.

— Сообщение о возгорании неэксплуатируемых строений поступило около 20:50. Уже через две минуты первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова. Горели два заброшенных деревянных дома: двухэтажный и одноэтажный без кровли. Оба дома были проверены на наличие людей, никого не обнаружили. В течение 10 минут открытое горение ликвидировано, — пояснили в ведомстве.

Угрозы распространения огня на другие дома не было.

На прошлой неделе в Кировском районе поднялся огромный столб белого дыма.

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МЧСпожарчастный сектор
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