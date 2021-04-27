В Октябрьском районе загорелись частные дома — что говорят в МЧС

Два частных дома полыхали в Новосибирске
Вечером во вторник, 27 апреля, в частном секторе Новосибирска произошел пожар в частном секторе. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница.
— В Октябрьском районе что-то горит. Из окна видим облако дыма, — написала она.
Информация о пожаре поступила на пульт оперативного дежурного службы 112.
— Возгорание двух частных домов на улице Никитина. Информации о пострадавших нет. Дома расселены, — говорилось в сообщении.
В ГУ МЧС подтвердили, что в момент пожара людей в домах не было.
— Сообщение о возгорании неэксплуатируемых строений поступило около 20:50. Уже через две минуты первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова. Горели два заброшенных деревянных дома: двухэтажный и одноэтажный без кровли. Оба дома были проверены на наличие людей, никого не обнаружили. В течение 10 минут открытое горение ликвидировано, — пояснили в ведомстве.
Угрозы распространения огня на другие дома не было.
На прошлой неделе в Кировском районе поднялся огромный столб белого дыма.