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В Новосибирске задержан подросток — его подозревают в домогательстве к ребенку

Возбуждено уголовное дело

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Подозреваемого задержали

Подозреваемого задержали

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Подозреваемый в домогательстве подросток задержан в Новосибирске

В понедельник, 26 апреля, в Заельцовском районе Новосибирска по адресу улица Ельцовская, 39 подросток приставал к девочке, которая ехала в лифте.

— В 39-м доме было домогательство до маленькой девочки. До беды не дошло, но всех подняли, сейчас в розыске, — сообщил в редакцию НГС читатель.

Он также сообщил, что подозреваемый — подросток 15–16 лет, который попал на записи камер видеонаблюдения.

В Следственном комитете информацию о данном инциденте подтвердили, уточнив, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело.

— Выясняются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый задержан, — сообщила НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В начале апреля подростки напали на продавца телефонов и украли больше миллиона рублей.

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Следственный комитетдомогательствоподростки
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