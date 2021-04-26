В Новосибирске задержан подросток — его подозревают в домогательстве к ребенку

Подозреваемый в домогательстве подросток задержан в Новосибирске
В понедельник, 26 апреля, в Заельцовском районе Новосибирска по адресу улица Ельцовская, 39 подросток приставал к девочке, которая ехала в лифте.
— В 39-м доме было домогательство до маленькой девочки. До беды не дошло, но всех подняли, сейчас в розыске, — сообщил в редакцию НГС читатель.
Он также сообщил, что подозреваемый — подросток 15–16 лет, который попал на записи камер видеонаблюдения.
В Следственном комитете информацию о данном инциденте подтвердили, уточнив, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело.
— Выясняются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый задержан, — сообщила НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
В начале апреля подростки напали на продавца телефонов и украли больше миллиона рублей.