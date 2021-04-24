Удары лопатой и «пьяное быдло»: дорожные рабочие подрались с группой прохожих — конфликт попал на видео

В ночь с пятницы на субботу в Октябрьском районе на пересечении улиц Кирова и Автогенной у дорожников возник конфликт с группой прохожих новосибирцев. Инцидент попал на видео.

Видеозапись опубликовала группа «Новосибирск» ВКонтакте. Подписчик, приславший видео, сообщил, что «пьяное быдло решило поучить дорожных рабочих жизни». На самой записи видно, как группа рабочих в громких тонах спорит с компанией мужчин. На земле борются два человека, одного из них рабочий ударяет лопатой. Затем толпа конфликтующих начинает разбегаться в разные стороны. Драка продолжается уже в другом месте — один из дорожников бьет мужчину предметом похожим на лопату. Пострадавший оказывается на земле.