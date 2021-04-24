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Удары лопатой и «пьяное быдло»: дорожные рабочие подрались с группой прохожих — конфликт попал на видео

Полиция устанавливает участников и пострадавших в драке

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Полиция начала проверку из-за драки

Полиция начала проверку из-за драки

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В ночь с пятницы на субботу в Октябрьском районе на пересечении улиц Кирова и Автогенной у дорожников возник конфликт с группой прохожих новосибирцев. Инцидент попал на видео.

Видеозапись опубликовала группа «Новосибирск» ВКонтакте. Подписчик, приславший видео, сообщил, что «пьяное быдло решило поучить дорожных рабочих жизни». На самой записи видно, как группа рабочих в громких тонах спорит с компанией мужчин. На земле борются два человека, одного из них рабочий ударяет лопатой. Затем толпа конфликтующих начинает разбегаться в разные стороны. Драка продолжается уже в другом месте — один из дорожников бьет мужчину предметом похожим на лопату. Пострадавший оказывается на земле.

В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили, что в полицию поступало обращение после конфликта:

— В 2 часа ночи 24 апреля в полицию поступило сообщение о том, что на улице в Октябрьском районе был избит один из рабочих строительной компании, который занимался дорожными работами. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Устанавливаются участники конфликта и пострадавшие. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В одну из мартовских ночей в Новосибирске на улице Беловежской произошла потасовка. Компания молодых людей подралась с прохожими. Позднее участники конфликта озвучили разные версии произошедшего — НГС выслушал их.

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МВДдорожные рабочиедрака
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