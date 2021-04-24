В Новосибирске мужчина устроил погром в супермаркете, а затем порезал себя ножами

Поздно вечером в пятницу, 23 апреля, в супермаркете «Лента», который находится в здании ТЦ «Амстердам» на Геодезической, мужчина устроил погром в алкогольном отделе, а затем порезал себя.



По словам очевидцев, после погрома молодой человек уселся на осколки, после чего достал два ножа и начал наносить себе увечья. Окружающие пытались его успокоить до приезда полиции, а затем передали в руки правоохранителей. Также, по словам посетителей, мужчина просил, чтобы полицейский выстрелил в него.

Информация об инциденте поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 около 23:00.