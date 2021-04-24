В Новосибирске мужчина устроил погром в супермаркете, а затем порезал себя ножами

Новосибирец устроил погром в «Ленте» и просил полицейских выстрелить в него
Поздно вечером в пятницу, 23 апреля, в супермаркете «Лента», который находится в здании ТЦ «Амстердам» на Геодезической, мужчина устроил погром в алкогольном отделе, а затем порезал себя.
По словам очевидцев, после погрома молодой человек уселся на осколки, после чего достал два ножа и начал наносить себе увечья. Окружающие пытались его успокоить до приезда полиции, а затем передали в руки правоохранителей. Также, по словам посетителей, мужчина просил, чтобы полицейский выстрелил в него.
Информация об инциденте поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 около 23:00.
— Полицейские вызвали психбригаду скорой помощи. Сообщалось, что человек в неадекватном состоянии режет себя, — говорилось в вызове.
Как рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области, сотрудники патрульно-постовой службы, прибывшие по вызову в магазин, задержали находящегося в неадекватном состоянии мужчину и передали его медицинским работникам. Как отметили полицейские, нарушений общественного порядка (помимо странного поведения самого молодого человека) не допущено. По факту инцидента проводится проверка, устанавливается сумма ущерба.
В прошлом мае в Ленинском районе произошла похожая ситуация: мужчина устроил погром и ударил продавца.