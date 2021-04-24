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В Новосибирске мужчина устроил погром в супермаркете, а затем порезал себя ножами

Полиции пришлось вызвать бригаду врачей — дебошира госпитализировали

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Сотрудники магазина вызвали правоохранителей, а те — врачей

Сотрудники магазина вызвали правоохранителей, а те — врачей

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Новосибирец устроил погром в «Ленте» и просил полицейских выстрелить в него

Поздно вечером в пятницу, 23 апреля, в супермаркете «Лента», который находится в здании ТЦ «Амстердам» на Геодезической, мужчина устроил погром в алкогольном отделе, а затем порезал себя.

По словам очевидцев, после погрома молодой человек уселся на осколки, после чего достал два ножа и начал наносить себе увечья. Окружающие пытались его успокоить до приезда полиции, а затем передали в руки правоохранителей. Также, по словам посетителей, мужчина просил, чтобы полицейский выстрелил в него.

Информация об инциденте поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 около 23:00.

— Полицейские вызвали психбригаду скорой помощи. Сообщалось, что человек в неадекватном состоянии режет себя, — говорилось в вызове.

Как рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области, сотрудники патрульно-постовой службы, прибывшие по вызову в магазин, задержали находящегося в неадекватном состоянии мужчину и передали его медицинским работникам. Как отметили полицейские, нарушений общественного порядка (помимо странного поведения самого молодого человека) не допущено. По факту инцидента проводится проверка, устанавливается сумма ущерба.

В прошлом мае в Ленинском районе произошла похожая ситуация: мужчина устроил погром и ударил продавца.

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«Лента»погромполиция
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