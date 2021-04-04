На Выборной дети вылезали по пояс из окна на пятом этаже, пока их мама спала
На улице Выборной в Новосибирске очевидцы заметили детей, которые вылезали по пояс из окна пятого этажа. К ним приехали спасатели — оказалось, что их мама в это время спала.
Когда спасатели приехали на место, эта информация подтвердилась.
— В открытом окне пятого этажа были двое малолетних детей. Доступ в квартиру — обеспечен. В квартире спала мать детей, — сообщили спасатели МАСС.
Один из детей — 2014 года рождения, другой — 2016-го. Их передали матери и провели с ней профилактическую беседу.
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