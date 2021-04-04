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На Выборной дети вылезали по пояс из окна на пятом этаже, пока их мама спала

К ним приехали спасатели и провели с мамой профилактическую беседу

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Это произошло вечером <nobr class="_">3 апреля</nobr>

Это произошло вечером 3 апреля

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На Выборной дети вылезали по пояс из окна на пятом этаже, пока их мама спала

На улице Выборной в Новосибирске очевидцы заметили детей, которые вылезали по пояс из окна пятого этажа. К ним приехали спасатели — оказалось, что их мама в это время спала.

Когда спасатели приехали на место, эта информация подтвердилась.

— В открытом окне пятого этажа были двое малолетних детей. Доступ в квартиру — обеспечен. В квартире спала мать детей, — сообщили спасатели МАСС.

Один из детей — 2014 года рождения, другой — 2016-го. Их передали матери и провели с ней профилактическую беседу.

Сегодня мы писали о том, что новосибирска полиция проводит проверку из-за падения семилетней девочки с четвертого этажа на Красном проспекте.

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МАССдетиспасатели
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