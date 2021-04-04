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Полиция проводит проверку из-за падения семилетней девочки с четвертого этажа на Красном проспекте

Ребенка сразу же отвезли в больницу

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Девочка выпала с балкона

Девочка выпала с балкона

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Полиция Новосибирска проводит проверку из-за падения семилетней девочки

Новосибирская полиция проводит проверку из-за падения семилетней девочки с четвертого этажа на Красном проспекте.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области журналисту НГС рассказали, что сейчас по этому факту проводится проверка:

— 1 апреля на Красном проспекте семилетняя девочка выпала с балкона квартиры, расположенной на четвертом этаже. Сотрудники полиции и скорая прибыли на место: ребенок был доставлен в медицинское учреждение. Семья не состоит на учете в ПДН. Инспекторами ПДН проводится проверка.

В полиции напомнили, что нужно быть бдительными, потому что начинается весенне-летний сезон, когда в квартирах открыты форточки, окна, из которых по неосторожности могут выпасть дети.

Ранее мы писали о том, как новосибирские врачи спасли двухлетнюю Арину после падения с пятого этажа.

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