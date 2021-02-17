Фельдшера скорой, которого избили за отказ надеть бахилы, вызвали в СК — рассказываем почему

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Новосибирской области докладывать о ходе проверки по факту нападения на фельдшера скорой за отказ надеть бахилы на вызове. Об этом сообщили в Следственном комитете.



— Александр Бастрыкин поручил в рамках проверки тщательно изучить все доводы, в том числе прозвучавшие в материалах СМИ, и поставил ее результаты на контроль в центральном аппарате СК России, — рассказала НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.