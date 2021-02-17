17 февраля среда
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 7/10
usd 73.29
eur 88.94
Тема дняУбийца студента НГТУ оставил прощальную записку

Все новости

Все новости

Фельдшера скорой, которого избили за отказ надеть бахилы, вызвали в СК — рассказываем почему

Пострадавший направлял письма во все инстанции, чтобы дело «не спустили на тормозах»

3 426
35Обсудить

Поделиться

Мужчина хочет, чтобы нападавшего судили по делу о покушении на убийство, а не о побоях&nbsp;

Мужчина хочет, чтобы нападавшего судили по делу о покушении на убийство, а не о побоях 

Поделиться

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Новосибирской области докладывать о ходе проверки по факту нападения на фельдшера скорой за отказ надеть бахилы на вызове. Об этом сообщили в Следственном комитете.

— Александр Бастрыкин поручил в рамках проверки тщательно изучить все доводы, в том числе прозвучавшие в материалах СМИ, и поставил ее результаты на контроль в центральном аппарате СК России, — рассказала НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Пострадавший фельдшер Семён Кудин объяснил корреспонденту НГС, почему так произошло.

— Мы с адвокатом работаем. Сначала дело взяли в СК после оглашения в СМИ. Я и мои коллеги, которые были в тот момент со мной, дали показания в Следственном комитете. Следственный комитет не усмотрел в этом уголовной статьи, покушения на убийство, и передал в отдел полиции местный, Кировский. По-моему, это [рассматривают] статья 116 «Побои», — пояснил Семён Кудин.

Пострадавший фельдшер скорой считает, что в действиях нападавшего усматривается покушение на убийство. Мужчина уверен — если бы на вызове он был один и ему не помогли коллеги, нападавший бы его задушил. Он также уточнил, что после инцидента агрессор не пытался с ним связаться.

— Мы написали письмо руководителю СК Новосибирской области. Пришел ответ, что дело передали в полицию — они его будут расследовать. Потом мы написали письмо Бастрыкину, руководителю СК РФ. Потом Лелеко, нашему местному руководителю СК, и еще кому-то. Видимо, до Бастрыкина письмо дошло. Мы написали письма 10 февраля. Мне вчера позвонили уже из СК по Кировскому району на Сибиряков-Гвардейцев, 3. Следователь, которая изначально у меня брала показания, сказала, что их начальник приглашает меня на личную беседу. Мы договорились на сегодня. Потом, где-то через час, мне позвонили из главного СК на Трудовой, 9 — тоже попросили о встрече с кем-то, — добавил Семён Кудин.

Пока что Семён Кудин не знает, о чем на встречах пойдет речь. Сейчас, говорит мужчина, его главная цель — добиться того, чтобы дело «не спустили на тормозах». Он и его адвокат хотят, чтобы виновный понес наказание по уголовной статье за покушение на убийство.

Рано утром 4 февраля в Новосибирске экипаж скорой помощи выехал на вызов, где девушка выпала из окна третьего этажа. Но на месте оказалось, что пострадавшая уже вернулась в квартиру, а ее молодой человек напал на фельдшера. Позднее инцидентом заинтересовались следователи.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК7
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Следственный комитетнападение на фельдшера
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (35)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...