Фельдшера скорой, которого избили за отказ надеть бахилы, вызвали в СК — рассказываем почему

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководству
— Александр Бастрыкин поручил в рамках проверки тщательно изучить все доводы, в том числе прозвучавшие в материалах СМИ, и поставил ее результаты на контроль в центральном аппарате СК России, — рассказала НГС старший помощник руководителя
Пострадавший фельдшер Семён Кудин объяснил корреспонденту НГС, почему так произошло.
— Мы с адвокатом работаем. Сначала дело взяли в СК после оглашения в СМИ. Я и мои коллеги, которые были в тот момент со мной, дали показания в Следственном комитете. Следственный комитет не усмотрел в этом уголовной статьи, покушения на убийство, и передал в отдел полиции местный, Кировский. По-моему, это [рассматривают]
Пострадавший фельдшер скорой считает, что в действиях нападавшего усматривается покушение на убийство. Мужчина уверен — если бы на вызове он был один и ему не помогли коллеги, нападавший бы его задушил. Он также уточнил, что после инцидента агрессор не пытался с ним связаться.
— Мы написали письмо руководителю СК Новосибирской области. Пришел ответ, что дело передали в полицию — они его будут расследовать. Потом мы написали письмо Бастрыкину, руководителю
Пока что Семён Кудин не знает, о чем на встречах пойдет речь. Сейчас, говорит мужчина, его главная цель — добиться того, чтобы дело «не спустили на тормозах». Он и его адвокат хотят, чтобы виновный понес наказание по уголовной статье за покушение на убийство.
Рано утром