Трое спасателей погибли, пока искали пострадавших при пожаре в Красноярске: у них кончился кислород

Трое пожарных погибли во время тушения склада автозапчастей в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. В региональном МЧС гибель спасателей не подтверждают — пока они официально считаются пропавшими.
По предварительным данным, трое сотрудников пожарно-спасательной службы зашли в помещение для поиска человека, который мог быть внутри, но спустя некоторое время перестали выходить на связь. По рации они успели сообщить, что у них кончился кислород. Наши коллеги из NGS24.RU сделали расшифровку этой записи:
— У нас закончился воздух в баллонах.
— Ищи выход!
— Ни...я себе.
— Ищи!
— (Неразборчиво) автомобильный затор.
— (Неразборчиво).
— Внимание, у пятого закончился воздух, кто с ним работает?
— (Неразборчиво).
— Прием, пятый. У кого воздух кончается? С какой стороны?
— 32-й, который зашел с севера на поиски пострадавшего.
— (Неразборчиво).
— Давайте заходите с северной стороны, бегом на поиск звена нашего.
Пожару присвоен самый высокий ранг опасности. Его площадь составила 3500 кв. м, на месте работает больше сотни человек, тушение продолжается. На месте происшествия обнаружено тело погибшего работника склада.
В Красноярск вылетел замминистра МЧС России Илья Денисов.
Наши коллеги из Красноярска ведут онлайн-трансляцию и рассказывают, что сейчас происходит на месте происшествия.