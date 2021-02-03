Трое спасателей погибли, пока искали пострадавших при пожаре в Красноярске: у них кончился кислород

Трое пожарных погибли во время тушения склада автозапчастей в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. В региональном МЧС гибель спасателей не подтверждают — пока они официально считаются пропавшими.



По предварительным данным, трое сотрудников пожарно-спасательной службы зашли в помещение для поиска человека, который мог быть внутри, но спустя некоторое время перестали выходить на связь. По рации они успели сообщить, что у них кончился кислород. Наши коллеги из NGS24.RU сделали расшифровку этой записи:

