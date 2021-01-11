В здании на Северном проезде взорвалась пылевоздушная смесь. Онлайн-трансляция с места ЧП

Согласно данным «Контур.Фокус», генеральным директором ООО «32 Зернопродукт» является Вадим Степура. Известно, что выручка организации за 2019 год составила 1,5 миллиарда рублей.
Также гендиректору этой организации принадлежат завод комбикормов VEGA, птицефабрика «Улыбино», ООО ТД «Искитимские корма» и ООО «ТЕХМАШ».
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Несмотря на то что очевидцы сообщают о хлопке или взрыве, в МЧС уточняют — точную причину происшествия будет устанавливать специальная комиссия под руководством Ростехнадзора.
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В здании располагается компания ООО 32 НПК «Зернопродукт», которая занимается производством минеральных кормов, кормлением и содержанием сельскохозяйственных животных. С 2007 года ввела в эксплуатацию современный премиксный завод.
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Следком проводит проверку из-за взрыва
Следственный комитет организовал доследственную проверку из-за взрыва в здании организации, занимающейся производством кормов для крупного рогатого скота, которая находится на Северном проезде, 10Б.
По данным следователей, в помещении при загрузке в емкость одного из компонентов произошел хлопок неустановленной природы.
— Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
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Пожарно-спасательные подразделения МЧС России продолжают работу по разбору обрушившихся конструкций.
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Проход к зданию забаррикадировали забором со всех сторон. Внутрь не пускают никого, кроме экстренных служб.
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В здании взорвалась пылевоздушная смесь
Спасатель МАСС сообщил корреспонденту НГС, что, по предварительной информации, в здании взорвалась пылевоздушная смесь.
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Какие травмы получил мужчина, которого нашли под завалами
— Мужчине 41 год. Термический ожог передней поверхности туловища и лица — около 15% от всего тела. Перелом локтевой кости и переломы плюсневых костей. Его увезли в областную больницу, — рассказала корреспонденту НГС главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.
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— В соседнем здании произошел взрыв на верхних этажах. Было слышно один сильный хлопок, — рассказала НГС очевидица.
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Под завалами обнаружили мужчину
Он жив. Его передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Информация о состоянии пострадавшего мужчины пока уточняется.
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Корреспонденты НГС уже скоро должны приехать на место происшествия. Будем держать вас в курсе.
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По сообщениям МЧС, информация о хлопке газа к ним не поступала. На вызов приехали 24 человека и 9 единиц техники.
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В МЧС уточнили, что от очевидцев поступало сообщение о разрушении обшивки здания на
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Что говорят в МЧС
Заместитель руководителя пресс-службы регионального управления МЧС НСО Артём Щербаков сообщил, что у восьмиэтажного производственного здания сильно повреждены два верхних этажа. При этом в здании не было пожара.
Сотрудники МЧС не обнаружили внутри людей. Сейчас на место происшествия следует тяжелая техника, чтобы разбирать завалы. Причины разрушения предстоит выяснить специальной комиссии.
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Информация о происшествии поступила в МЧС в 12:10, о пострадавших не сообщали.
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— Северный проезд, произошел хлопок в здании, горит производственное помещение. МЧС туда отправлено. Первое сообщение поступило в 11:48, — сообщил дежурный службы «112».
Пресс-служба МЧС по Новосибирской области сообщила, что на место происшествия выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области по сообщению от заявителя. Информация о происшествии уточняется.
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Мы ищем очевидцев!
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