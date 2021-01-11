В здании на Северном проезде взорвалась пылевоздушная смесь. Онлайн-трансляция с места ЧП

Следственный комитет организовал доследственную проверку из-за взрыва в здании организации, занимающейся производством кормов для крупного рогатого скота, которая находится на Северном проезде, 10Б.

По данным следователей, в помещении при загрузке в емкость одного из компонентов произошел хлопок неустановленной природы.

— Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.