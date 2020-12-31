31 декабря четверг
СЕЙЧАС -24°С
Пробки 2/10
usd 73.88
eur 90.68
Тема дня30 исторических кадров 2020 года

Все новости

Все новости

Ночью в Новосибирске за водителем устроили погоню — публикуем видео

Автомобиль заметили на Гусинобродском шоссе

787
5Обсудить

Поделиться

Автомобиль заметили около <nobr class="_">01:30</nobr>

Автомобиль заметили около 01:30

Поделиться

В Новосибирске семь экипажей ГИБДД устроили ночную погоню за водителем

Ночью сегодня, 31 декабря, экипажи ГИБДД устроили погоню за водителем «Тойоты». Он не остановился на Гусинобродском шоссе, в результате его задержали в городе Обь.

— Автомобиль «Тойота» не остановился по требованию сотрудников ГИБДД на Гусинобродском шоссе примерно в 01:30. Нарушителя в дальнейшем задержали в городе Обь, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообществу «АСТ-54».

Водителем оказался 33-летний мужчина, которого ранее лишили прав. Ему грозит наказание по статье за нарушение Правил дорожного движения.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

В конце декабря на трассе в Новосибирской области задержали угонщиков дорогой Toyota Land Cruiser 200. Молодые люди угнали машину в Омске, чтобы свозить подругу в Новосибирский зоопарк. Погоня за ними попала на видео.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ГИБДДГусинобродское шоссепогоня
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (5)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...