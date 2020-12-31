Ночью в Новосибирске за водителем устроили погоню — публикуем видео

В Новосибирске семь экипажей ГИБДД устроили ночную погоню за водителем
Ночью сегодня, 31 декабря, экипажи ГИБДД устроили погоню за водителем «Тойоты». Он не остановился на Гусинобродском шоссе, в результате его задержали в городе Обь.
— Автомобиль «Тойота» не остановился по требованию сотрудников ГИБДД на Гусинобродском шоссе примерно в
Водителем оказался
В конце декабря на трассе в Новосибирской области задержали угонщиков дорогой Toyota Land Cruiser 200. Молодые люди угнали машину в Омске, чтобы свозить подругу в Новосибирский зоопарк. Погоня за ними попала на видео.