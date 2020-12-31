В Новосибирске затопило магазин «Лента», но люди остались стоять в очереди

В Новосибирске произошел потоп в магазине «Лента»
В среду, 30 декабря, в магазине «Лента» на Бориса Богаткова, 206 произошел потоп, однако люди не спешили покинуть помещение.
— Кипяток ручьем, пар, вода по всему магазину, но Новый год есть Новый год, продолжаем закупаться, — сообщил паблику «Инцидент. Новосибирск» очевидец Алексей.
В пресс-службе компании «Лента» корреспонденту НГС объяснили произошедшее.
— В помещении над магазином прорвало трубу. В магазин попало какое-то количество теплой воды (не кипятка), незначительно поврежден потолок, пострадавших нет. Последствия устранены, — рассказали в организации.
Днем во вторник посетителей «Сан Сити» вывели на улицу из-за того, что с потолков торгового центра капала вода.