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В Новосибирске затопило магазин «Лента», но люди остались стоять в очереди

В организации объяснили причину потопа

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Люди стояли на кассе в луже<br>

Люди стояли на кассе в луже

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В Новосибирске произошел потоп в магазине «Лента»

В среду, 30 декабря, в магазине «Лента» на Бориса Богаткова, 206 произошел потоп, однако люди не спешили покинуть помещение.

— Кипяток ручьем, пар, вода по всему магазину, но Новый год есть Новый год, продолжаем закупаться, — сообщил паблику «Инцидент. Новосибирск» очевидец Алексей.

В пресс-службе компании «Лента» корреспонденту НГС объяснили произошедшее.

— В помещении над магазином прорвало трубу. В магазин попало какое-то количество теплой воды (не кипятка), незначительно поврежден потолок, пострадавших нет. Последствия устранены, — рассказали в организации.

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Днем во вторник посетителей «Сан Сити» вывели на улицу из-за того, что с потолков торгового центра капала вода.

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