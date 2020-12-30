На Станционной загорелся цех — пожарные работают на месте уже 7 часов

В Новосибирске рано утром загорелась крыша производственного здания
Сегодня рано утром, 30 декабря, в Ленинском районе Новосибирска загорелась крыша в производственном здании. Информации о пострадавших нет.
— В 04:06 поступило сообщение о пожаре в производственном здании на ул. Станционная. В 04:13 первые пожарные подразделения прибыли к месту вызова. Горение происходит в середине кровли здания. В 05:23 пожар был локализован, проводится разборка и контрольная проливка, — рассказали в группе «Спасатели МАСС».
Сейчас спасатели МАСС разбирают кровлю здания, чтобы обеспечить доступ пожарным к местам горения.
В пресс-службе ГУ МЧС по НСО уточнили, что по данным на 11:00 пожарные ещё работали на месте происшествия — разбирали крышу.
Вчера, 29 декабря, на улице Декабристов загорелась квартира — при пожаре погибли трое детей. После трагедии новосибирские следователи возбудили два уголовных дела из-за пожара на улице Декабристов.