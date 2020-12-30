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Сибирячка получила травмы в ночном ДТП с погрузчиком в Ленинском районе

Женщину увезли в больницу

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Авария произошла в 4:27

Авария произошла в 4:27

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В ночь со вторника на среду, 30 декабря, в Ленинском районе произошло ДТП, в котором пострадала женщина.

— В 4:27 водитель 1965 года рождения на автомобиле Toyota Corolla Spacio следовал по улице Титова со стороны улицы Пермская в направлении улицы переулок Широкий. У дома №122 по улице Титова он совершил наезд на стоящий у края проезжей части погрузчик, осуществляющий погрузку снега, — сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

В аварии пострадала пассажирка Toyota — женщина 1970 года рождения. С различными травмами ее доставили в городскую клиническую больницу №34. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Вечером в понедельник, 28 декабря, в Ленинском районе Новосибирска произошло тройное ДТП, в котором пострадал ребенок.

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ГИБДДаварияпогрузчик
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