Сибирячка получила травмы в ночном ДТП с погрузчиком в Ленинском районе

В ночь со вторника на среду, 30 декабря, в Ленинском районе произошло ДТП, в котором пострадала женщина.
— В 4:27 водитель 1965 года рождения на автомобиле Toyota Corolla Spacio следовал по улице Титова со стороны улицы Пермская в направлении улицы переулок Широкий. У дома №122 по улице Титова он совершил наезд на стоящий у края проезжей части погрузчик, осуществляющий погрузку снега, — сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
В аварии пострадала пассажирка Toyota — женщина 1970 года рождения. С различными травмами ее доставили в городскую клиническую больницу №34. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Вечером в понедельник, 28 декабря, в Ленинском районе Новосибирска произошло тройное ДТП, в котором пострадал ребенок.