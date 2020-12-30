На Ключ-Камышенском плато поставили ловушки для собак — жители боятся животных уже полтора года

Специалисты «Новосибирского центра по проблемам домашних животных» разместили на территории Ключ-Камышенского плато механические ловушки для собак. Это было сделано по просьбам местных жителей. По словам новосибирцев, бродячие животные беспокоят их около 1,5 лет.
— Собаки ничьи. Официально хозяев у них нет. Фактически есть сердобольные бабушки, которые их подкармливают. А собаки ходят и плодятся — количество их растет, а пристроить их никто никуда не может, — рассказывает местный житель Николай Халухаев.
Погнались за ребёнком
Утром в четверг, 24 декабря, по словам новосибирцев, на улице Ключ-Камышенское плато, 24 животные погнались за мальчиком, когда тот шел в школу. От ребенка их отогнали очевидцы.
Мама школьника рассказала, что ее сын вышел из подъезда и увидел стаю собак. Сначала ребенок решил тихо пройти мимо, но увидел, что собаки обратили на него внимание, и побежал. Животные бросились за ним.
— Сын, как обычно, пошел в школу утром, вышел из подъезда, и через некоторое время я слышу его дикий крик. Выглядываю в окно, а за ним собак 5–7 с лаем бежит. Во дворе никого не было, темно. Мы живем на 6-м этаже — пока одевались, уже двое мужчин прибежали на крик. Один из них из машины выбежал с автомобильной щеткой от снега, а второй сам с собакой на поводке. Собаки разбежались. Пока собаки бежали за сыном, он упал. Но сказал, что как только упал, они перестали лаять. Слава богу не покусали. Говорит, что теперь ему одному страшно в школу ходить. Мы с ним и до этого говорили, что не надо бежать от собак, но ему 10 лет — он испугался, — объясняет мать мальчика.
После инцидента мама мальчика и другие местные жители решили написать заявления на имена депутатов и в ТСЖ, чтобы кто-то разобрался с ситуацией.
Отлов приехал в понедельник
— В понедельник к нам снова приехал отлов — сначала ходили и говорили, что собак здесь нет. Женщина подходила к ним и показала, где собаки, они снова с обручами походили, побегали, вся свора разбежалась. Дали нам протокол, но девушка, уже зная, как они работают, подписала в протоколе, мол, заявка не выполнена и расписалась. Они сказали: «Окей, тогда вернемся после обеда уже не с обручами, а с ловушками». Но мы очень боимся, что эти ловушки, опять же, эти бабушки, которые кормят, откроют, выпустят собак, — добавляет Николай.
По словам мужчины, руководитель «Новосибирского центра по проблемам домашних животных» объяснила, что они лишь могут помочь стерилизовать бесхозных животных:
— Кроме обручей и ловушек они ничего сделать не смогут. У них еще есть ружье с сеточкой, но в эту сеточку можно поймать только маленькую собачку, а большая ее моментально разрывает и убегает. Никакими снотворными и препаратами они пользоваться не могут, потому что все их контролируют. Короче говоря, с точки зрения закона для таких вопросов есть служба, но она не в силах что-то сделать — это говорит даже их руководитель. Полиция тоже говорит, что они бессильны. Участковый говорит, что только если при нем на человека нападет, будет рвать, то он сможет пристрелить, а так у него нет прав стрелять, — рассказывает Николай.
Ранее руководитель центра Светлана Слесарёва в интервью НГС рассказывала, что такое «возвратный метод изъятия» и что благодаря стерилизации и возврату запускается процесс искусственного состаривания стай.
В мэрии корреспонденту НГС объяснили, что за последние 1,5 года в «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» жители микрорайона обращались 15 раз. За это время сотрудники отловили лишь одну собаку. В последний раз работники центра приезжали в Ключ-Камышенское плато 29 декабря, чтобы установить ловушки для собак на строительной площадке.
— В соответствии с требованиями закона в целях гуманного сокращения численности животных без владельцев применяется метод отлов — стерилизация — вакцинация — возврат на прежнее место обитания, — пояснили в мэрии.
При этом пока животное находится в центре, его тестируют на наличие агрессии к человеку. Животные, проявляющие агрессию, возврату на прежнее место обитания не подлежат, они остаются на содержании центра по проблемам домашних животных.
Информации о фактах покусов людей животными, обитающими на территории Ключ-Камышенского плато, в «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» не поступало.
В сентябре мы публиковали колонку женщины, которая пошла встречать сына со школы, а в итоге оказалась в больнице — на нее набросились собаки.
Светлана Слесарёва также рассказала, что делать в случаях, когда вы нашли животное, но оставить его себе не можете. Здесь — инструкция в карточках.