На Ключ-Камышенском плато поставили ловушки для собак — жители боятся животных уже полтора года

После инцидента мама мальчика и другие местные жители решили написать заявления на имена депутатов и в ТСЖ, чтобы кто-то разобрался с ситуацией.

Отлов приехал в понедельник

— В понедельник к нам снова приехал отлов — сначала ходили и говорили, что собак здесь нет. Женщина подходила к ним и показала, где собаки, они снова с обручами походили, побегали, вся свора разбежалась. Дали нам протокол, но девушка, уже зная, как они работают, подписала в протоколе, мол, заявка не выполнена и расписалась. Они сказали: «Окей, тогда вернемся после обеда уже не с обручами, а с ловушками». Но мы очень боимся, что эти ловушки, опять же, эти бабушки, которые кормят, откроют, выпустят собак, — добавляет Николай.



По словам мужчины, руководитель «Новосибирского центра по проблемам домашних животных» объяснила, что они лишь могут помочь стерилизовать бесхозных животных:

— Кроме обручей и ловушек они ничего сделать не смогут. У них еще есть ружье с сеточкой, но в эту сеточку можно поймать только маленькую собачку, а большая ее моментально разрывает и убегает. Никакими снотворными и препаратами они пользоваться не могут, потому что все их контролируют. Короче говоря, с точки зрения закона для таких вопросов есть служба, но она не в силах что-то сделать — это говорит даже их руководитель. Полиция тоже говорит, что они бессильны. Участковый говорит, что только если при нем на человека нападет, будет рвать, то он сможет пристрелить, а так у него нет прав стрелять, — рассказывает Николай.