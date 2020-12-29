Фейерверк в Новосибирске попал в «Панораму» — происшествие сняли на видео

Фейерверк попал в жилой дом в Новосибирске
Вечером 28 декабря во время запуска фейерверка в квартале «Панорама» на улице Немировича-Данченко, 146/1, часть залпов попала в стену дома. Момент происшествия попал на видео, которое опубликовал паблик «АСТ-54».
В управляющей компании «Синергия» (обслуживает указанный дом) корреспонденту НГС подтвердили эту информацию:
— Завтра в администрации Кировского района пройдет плановое заседание штаба, все эти вопросы будут проговорены на месте. Дополнительно мы развешаем объявления и разошлем сообщения в общедомовом чате. Самое опасное — когда фейерверк залетает на балконы. В данном случае всё прошло без последствий, — сказал инженер компании Олег Черенков.
В декабре в Новосибирске сгорел киоск по продаже пиротехники. Момент поджога попал на видео.
Также обратите внимание на то, чем опасен запуск фейерверков возле ЛЭП, а также гирлянды в домах.