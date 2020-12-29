Фейерверк в Новосибирске попал в «Панораму» — происшествие сняли на видео

В управляющей компании «Синергия» (обслуживает указанный дом) корреспонденту НГС подтвердили эту информацию:



— Завтра в администрации Кировского района пройдет плановое заседание штаба, все эти вопросы будут проговорены на месте. Дополнительно мы развешаем объявления и разошлем сообщения в общедомовом чате. Самое опасное — когда фейерверк залетает на балконы. В данном случае всё прошло без последствий, — сказал инженер компании Олег Черенков.