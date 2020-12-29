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Фейерверк в Новосибирске попал в «Панораму» — происшествие сняли на видео

При запуске часть залпов улетела в стену дома

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Часть залпов попала в стену

Часть залпов попала в стену

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Фейерверк попал в жилой дом в Новосибирске

Вечером 28 декабря во время запуска фейерверка в квартале «Панорама» на улице Немировича-Данченко, 146/1, часть залпов попала в стену дома. Момент происшествия попал на видео, которое опубликовал паблик «АСТ-54».

В управляющей компании «Синергия» (обслуживает указанный дом) корреспонденту НГС подтвердили эту информацию:

— Завтра в администрации Кировского района пройдет плановое заседание штаба, все эти вопросы будут проговорены на месте. Дополнительно мы развешаем объявления и разошлем сообщения в общедомовом чате. Самое опасное — когда фейерверк залетает на балконы. В данном случае всё прошло без последствий, — сказал инженер компании Олег Черенков.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

В декабре в Новосибирске сгорел киоск по продаже пиротехники. Момент поджога попал на видео.

Также обратите внимание на то, чем опасен запуск фейерверков возле ЛЭП, а также гирлянды в домах.

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фейерверк
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