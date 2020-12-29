Посетителей МФК «Сан Сити» вывели на улицу — с потолков торгового центра капает вода

Из торгового центра «Сан Сити» в Новосибирске эвакуируют персонал и посетителей. Об этом сообщают в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
— Все бегут на улицу, с потолков льётся вода, — рассказали подписчики группы.
В пресс-службе МФК «Сан Сити» эвакуацию подтвердили и объяснили, что сейчас сотрудники торгового центра устраняют причины потопа.
ОБНОВЛЕНИЕ:
— У нас сработала автоматическая система пожаротушения. Но ни огня, ни дыма службы зафиксировать не смогли, поэтому сейчас устанавливаем причины того, почему это произошло. Как только произведем работы по восстановлению комплекса от последствий, вернемся к обычному режиму работы. Пока даже примерно ущерб не можем посчитать: пока полностью не высушим все, пока арендаторы не вернутся в свои помещения. Поэтому даже предварительно оценить ущерб не можем. Но пострадали, к счастью, далеко не все магазины. По большей части вся вода сконцентрировалась на полу, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе центра.
Утром 7 сентября ТРЦ «Ройял парк», Новосибирский приборостроительный завод на ул. Дуси Ковальчук и ТРЦ «Аура» получили сообщения о минировании. Тогда людей выводили на улицу. Мы вели онлайн-трансляцию, в которой рассказывали, что об этом известно.