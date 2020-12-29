Оставили без присмотра: следователи возбудили уголовное дело после падения подростка из окна

Следственный комитет РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту гибели 14-летнего подростка в Заельцовском районе.

— 29 декабря 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении возле многоквартирного дома на улице Дуси Ковальчук тело 14-летнего мальчика с травмами, характерными при падении с высоты. Предварительно установлено, что ребенок, являющийся инвалидом с детства, выпал с балкона квартиры, расположенной на 19-м этаже, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.