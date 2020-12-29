Оставили без присмотра: следователи возбудили уголовное дело после падения подростка из окна

Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело из-за падения подростка из окна
Следственный комитет РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту гибели
— 29 декабря 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении возле многоквартирного дома на улице Дуси Ковальчук тело
Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». По данным следствия, мальчик был дома с мамой, но остался без присмотра и выпал с балкона.
Признаков насильственной смерти на теле нет. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
О трагедии в редакцию НГС сообщил очевидец — он вышел на балкон покурить и заметил, как из окна дома напротив падает человек.