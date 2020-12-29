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Оставили без присмотра: следователи возбудили уголовное дело после падения подростка из окна

По данным следствия, мальчик был дома с мамой

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Подросток был инвалидом с детства

Подросток был инвалидом с детства

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Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело из-за падения подростка из окна

Следственный комитет РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту гибели 14-летнего подростка в Заельцовском районе.

— 29 декабря 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении возле многоквартирного дома на улице Дуси Ковальчук тело 14-летнего мальчика с травмами, характерными при падении с высоты. Предварительно установлено, что ребенок, являющийся инвалидом с детства, выпал с балкона квартиры, расположенной на 19-м этаже, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

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Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». По данным следствия, мальчик был дома с мамой, но остался без присмотра и выпал с балкона.

Признаков насильственной смерти на теле нет. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.


О трагедии в редакцию НГС сообщил очевидец — он вышел на балкон покурить и заметил, как из окна дома напротив падает человек.

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Следственный комитетребенок выпал из окна
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