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В пожаре на Декабристов погибло четыре человека — трое из них дети

Пожарные сейчас проливают дом

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Пожарные проливают дом

Пожарные проливают дом

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В Новосибирске при пожаре погибли трое детей

Квартира на улице Декабристов загорелась этим утром, 29 декабря.

— В 09:39 первые пожарные подразделения прибыли к месту вызова. Горит одна из квартир восьмиквартирного деревянного дома. Есть угроза распространения огня на соседние квартиры и кровлю дома. К месту вызова следуют дополнительные силы. Информация уточняется, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В пожаре погибли четыре человека.

— Пожарные объявили о ликвидации открытого горения в 10:17. По предварительным данным площадь пожара составила около 100 квадратных метров. При разборе сгоревших конструкций обнаружены четыре человека без признаков жизни, предположительно трое из них — дети, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области со ссылкой на следователей.

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Журналисты НГС сейчас идут на место происшествия. Подробности читайте тут.

В середине ноября мать и сын погибли из-за отравления угарным газом при пожаре в Дзержинском районе на улице Дениса Давыдова.

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