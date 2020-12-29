В пожаре на Декабристов погибло четыре человека — трое из них дети

Квартира на улице Декабристов загорелась этим утром, 29 декабря.



— В 09:39 первые пожарные подразделения прибыли к месту вызова. Горит одна из квартир восьмиквартирного деревянного дома. Есть угроза распространения огня на соседние квартиры и кровлю дома. К месту вызова следуют дополнительные силы. Информация уточняется, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В пожаре погибли четыре человека.

— Пожарные объявили о ликвидации открытого горения в 10:17. По предварительным данным площадь пожара составила около 100 квадратных метров. При разборе сгоревших конструкций обнаружены четыре человека без признаков жизни, предположительно трое из них — дети, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области со ссылкой на следователей.